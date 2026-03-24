Wall Street: Wieder Verluste nach Erholung

Nach der Erholung zu Wochenbeginn geht es an den US-Börsen am Dienstag wieder bergab. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,66 Prozent auf 45.903 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,54 Prozent auf 6.546 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 0,65 Prozent auf 24.030 Punkte.

Am Montag hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump noch Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg geschürt. Trump verschob ein Ultimatum an den Iran und sprach von "produktiven" Gesprächen mit dem Kriegsgegner. Dass der Iran Verhandlungen zur Beendigung des Krieges umgehend dementierte, gab der Euphorie unter den Anlegern zunächst nur einen kleinen Dämpfer.

Doch schon einen Tag später überwog angesichts der anhaltenden Kämpfe erneut die Skepsis am Markt. Dies zeigten auch die wieder steigenden Ölpreise nach dem deutlichen Rückgang zu Wochenbeginn. Der Goldpreis setzte seinen Abwärtstrend den zehnten Tag in Folge fort.

Netgear steigt zweistellig

Netgear sprang in den ersten Handelsminuten um knapp zehn Prozent hoch, nachdem die US-Telekommunikationsaufsicht (FCC) ein Importverbot für neue Modelle ausländischer WLAN-Router für Endverbraucher verhängt hat. Hintergrund sind dem Vernehmen nach Sorgen vor Cyberangriffen aus China. "Obwohl China in der Anordnung nicht namentlich erwähnt wird, ist die Richtung klar, und die Latte für die künftige Vorgehensweise der USA im Umgang mit vernetzten Geräten wird höher gelegt", sagte Craig Singleton, Experte bei der US-Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies (FDD).

Um 2,3 Prozent ging es zudem für Ralph Lauren nach oben, denn die Citigroup empfiehlt die Aktie des Modedesigners nach einem neutralen Anlageurteil nun zum Kauf. Analyst Paul Lejuez verwies auf die Anstrengungen zur Markenstärkung, was zu einer starken Geschäftsentwicklung beigetragen habe. Das laufende vierte Geschäftsquartal 2025/26 dürfte ihm zufolge die Erwartungen übertreffen. Er hob zudem auch seine Schätzungen für das neue Geschäftsjahr 2026/27 an.