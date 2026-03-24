Alphabet Class C - Enge Leitplanken: make or break!

Seit November 2025 pendelt die Alphabet-Aktie unter dem Strich seitwärts. In den letzten sechs Wochen hat der Technologietitel diese Tradingrange nochmals deutlich enger gefasst. Charttechnisch ist das Papier damit zwischen der 50-Tage-Linie (akt. bei 317,50 USD) und der horizontalen Auffangzone bei 294/292 USD – verstärkt durch ein Fibonacci-Retracement (293,42 USD) eingekesselt. Sollte diese Bastion fallen, dann schlägt die jüngste Kursentwicklung in eine nicht ganz idealtypische Schulter-Kopf-Schulter-Formation um (siehe Chart). Rein rechnerisch hält eine obere Umkehr ein Abschlagspotenzial von gut 55 USD bereit. Doch zumindest eine Belastungsprobe der 200-Tage-Glättung (akt. bei 261,12 USD) sollten Anlegerinnen und Anleger bei einer negativen Weichenstellung einkalkulieren. Andererseits ist ein Spurt über den 50-Perioden-Durchschnitt in Verbindung mit dem Hoch vom 23. Februar nötig, um die Alphabet-Aktie wieder in eine bessere charttechnische Ausgangslage zu bringen. Lohn der Mühen wäre vermutlich ein zügiges Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei gut 350 USD. Per Saldo handelt es sich um die klassische „make or break“-Situation.

Alphabet Class C (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: LSEG, tradesignal²

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