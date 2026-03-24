ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Bechtle auf 'Buy' und senkt Ziel auf 34 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Geschäft des IT-Dienstleisters laufe besser als es der Ausblick vermuten lasse, schrieb Andreas Wolf am Montagabend. Denn die Ziele seien konservativ angesichts der Unsicherheiten um Speicherchip-Knappheit und Konjunktur. Der Auftragsbestand sei allerdings in Rekordhöhe. Der Experte sieht die Chip-Knappheit eher als eine Chance, - vor allem auf eine beschleunigte Branchenkonsolidierung, mit einer mittelfristigen Stärkung der Position von Bechtle./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:29 / GMT

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