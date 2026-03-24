ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Airbus auf 190 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Risiken wegen des Iran-Kriegs seien zwar vorhanden, die Verwerfungen dadurch bislang aber begrenzt, schrieb George McWhirter am Dienstag. Dabei präzisierte er, dass der Nahe Osten 11 Prozent der Lieferungen des Flugzeugbauers ausmache./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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