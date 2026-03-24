ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Lanxess auf 15 Euro - 'Halten'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen und reflektiere eine verhaltene Nachfrage, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Der Befreiungsschlag durch die Monetarisierung der Envalior-Beteiligung verzögere sich./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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