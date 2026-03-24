ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Lanxess auf 15 Euro - 'Halten'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen und reflektiere eine verhaltene Nachfrage, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Der Befreiungsschlag durch die Monetarisierung der Envalior-Beteiligung verzögere sich./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 55 Euroheute, 08:05 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge