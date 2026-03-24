ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Siemens Healthineers
Siemens Healthineers (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Ab Montag wirksam
Viele Änderungen im MDax und SDax – keine im Daxgestern, 04:50 Uhr · dpa-AFX
Viele Änderungen im MDax und SDax – keine im Dax
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätgestern, 10:41 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
Alle Premium-News