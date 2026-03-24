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APA ots news: Mariana Kühnel vertritt FMA im obersten Gremium der europäischen Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht EIOPA

FMA-Vorständin folgt dem langjährigem Bereichsleiter Peter  
Braumüller im Rat der Aufseher der EIOPA 

Wien (APA-ots) - Mariana Kühnel, Vorständin der österreichischen  
Finanzmarktaufsicht ( 
FMA), vertritt ab sofort Österreich im Rat der Aufseher (Board of 
Supervisors) der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA). Kühnel folgt 
damit Peter Braumüller, Leiter des FMA-Bereichs 
Versicherungsaufsicht, der seit Einrichtung der EIOPA im Jahr 2011 
Mitglied des BoS war. Braumüller wird im Laufe des Jahres 2026 seinen 
Ruhestand antreten. 

"Eine wirksame europäische Aufsicht braucht enge Zusammenarbeit 
zwischen den nationalen Behörden und EIOPA", so Mariana Kühnel. "Die 
FMA hat ihre Erfahrung immer aktiv eingebracht, und ich freue mich 
sehr darauf, in meiner neuen Funktion an diese Tradition anknüpfen zu 
können." Besonders im Fokus stehe dabei aktuell das Thema der 
Vereinfachung und Effizienzsteigerung, so Kühnel: "Ein wichtiges Ziel 
sowohl für die FMA als auch für EIOPA ist es derzeit, Aufsicht 
effizienter zu machen: Meldepflichten sollen auf das Wesentliche 
konzentriert, Doppelmeldungen vermieden und Daten intelligenter 
genutzt werden. Das entlastet die Unternehmen und stärkt zugleich 
eine moderne, risikoorientierte Aufsicht." 

EIOPA ist, als eine der drei europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden, Bestandteil des Europäischen 
Finanzaufsichtssystems, das außerdem aus der Europäischen Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) besteht. Kühnel ist auch Mitglied im Rat 
der Aufseher von ESMA. FMA-Vorstand Helmut Ettl ist stellvertretender 
Vorsitzender der EBA. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

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