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ASMALLWORLD wurde in Kontinentaleuropa mit dem regionalen Virtuoso Award als „engagiertestes Mitglied“ ausgezeichnet – in Anerkennung seines aussergewöhnlichen Beitrags



24.03.2026 / 19:41 CET/CEST





Pressemitteilung

ASMALLWORLD wurde in Kontinentaleuropa mit dem regionalen Virtuoso Award als „engagiertestes Mitglied“ ausgezeichnet – in Anerkennung seines aussergewöhnlichen Beitrags

Zürich, 24.03.2026 – Virtuoso, das weltweit führende Netzwerk für Luxus- und Erlebnisreisen, hat im Rahmen seines Continental Europe Forum, das vom 11. bis 13. März im Tivoli Avenida Liberdade Lisbon Hotelin Lissabon, Portugal, stattfand, zum zweiten Mal die jährlichen regionalen Virtuoso Awards verliehen. Zu den ausgezeichneten Unternehmen gehörte auch ASMALLWORLD, eines der renommiertesten Reisebüro-Mitglieder des Netzwerks in Kontinentaleuropa sowie ein global bevorzugter Partner. Die Awards würdigen Unternehmen, die durch starke Verkaufsleistungen, nachhaltiges Wachstum und aktives Engagement kontinuierlich einen bedeutenden Beitrag zum Virtuoso-Netzwerk leisten.

Die Preisträger wurden während der Generalversammlung und der offiziellen Award Ceremony am Donnerstag bekannt gegeben. ASMALLWORLD erhielt die Auszeichnung als „Most Engaged Member“, mit der ein Reisebüro-Mitglied und bevorzugter Partner geehrt wird, das innerhalb des Netzwerks in Kontinentaleuropa ein besonders hohes Mass an Engagement und Zusammenarbeit – einem der zentralen Werte von Virtuoso – zeigt.

„Die erneute Auszeichnung mit einem Virtuoso Award ist ein besonderer Moment für ASMALLWORLD und unterstreicht das kontinuierliche Wachstum unseres Reisegeschäfts“, sagte Zain Richardson, CEO von ASMALLWORLD. „Nach der Auszeichnung als ‚Top Producing Cruise Member‘ im vergangenen Jahr zeigt der diesjährige Award für Engagement die Stärke unserer Beziehungen und die Fortschritte, die wir beim Ausbau unserer Präsenz im Netzwerk erzielt haben. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik weiterzuführen und weiterhin in unsere Partnerschaften und Kompetenzen zu investieren, um das Erlebnis für unsere Mitglieder stetig zu verbessern.“

Grant Holmes, Vice President Travel bei ASMALLWORLD, ergänzte: „Virtuoso, das weltweit grösste Konsortium für Luxusreisen, vergibt jährlich seine globalen Auszeichnungen – und die Kategorie ‚Most Engaged Member Agency‘ gehört zu den begehrtesten überhaupt. Ich bin ausserordentlich stolz auf das Engagement jedes einzelnen Mitglieds unseres ASMALLWORLD-Reiseteams, das zu dieser Anerkennung geführt hat. Diese Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes, da sie die tägliche Zusammenarbeit, Leidenschaft und Energie widerspiegelt, die unser Team in das Virtuoso-Netzwerk einbringt. Ein herzliches Dankeschön an Virtuoso für diese Wertschätzung – dieser Erfolg ist das Ergebnis einer starken gemeinsamen Leistung.“

Virtuoso gratuliert ASMALLWORLD herzlich und dankt dem Unternehmen für seinen bedeutenden Beitrag zum Erfolg des Netzwerks.

Weitere Informationen zum Netzwerk von Virtuoso, das die weltweit besten Reisebüros, Reiseberater und bevorzugten Partner umfasst, finden Sie unter www.Virtuoso.com.

DIE ASMALLWORLD GRUPPE

Das Unternehmen betreibt rund um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ein Luxusreise-Ökosystem, das anspruchsvollen Reisenden und Branchenpartnern zur Verfügung steht.

Das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ist im Kern eine etablierte Community für moderne Luxusreisende und bietet eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und eine Fülle von Reisevorteilen zu geniessen.

ASMALLWORLD-Mitglieder können über die App und die Website miteinander in Kontakt treten, Reiseinspirationen erhalten und sich jedes Jahr bei über 950 ASMALLWORLD-Veranstaltungen weltweit persönlich treffen, darunter zwanglose Zusammenkünfte, Zugang zu exklusiven Produkteinführungen, Galas, grossen globalen Sportveranstaltungen und grösseren Flaggschiff-Wochenenderlebnissen an ikonischen Reisezielen wie Saint-Tropez und St. Moritz.

Über das soziale Netzwerk hinaus erstreckt sich die ASMALLWORLD-Gruppe auf massgeschneiderte Reiseplanung, Luxushotellerie und strategische B2B-Kooperationen. Durch ihr vielfältiges Portfolio fördert die Gruppe eine gleichgesinnte globale Gemeinschaft, exklusive Angebote und massgeschneiderte Lösungen und prägt damit die Entwicklung des Luxusreisens.

Weitere Unternehmen im Reise-Ökosystem von ASMALLWORLD sind:

ASMALLWORLD Collection, eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform, die sich auf die weltweit renommiertesten Hotels spezialisiert hat und den einzigartigen „ASMALLWORLD VIP Rate“ anbietet, der Vorzugspreise mit exklusiven Reisevorteilen und Privilegien verbindet.

ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein hochwertiges Reisebüro, das personalisierte Reisedienste anbietet.

ASMALLWORLD DISCOVERY, Teil der Global Hotel Alliance; unterstützt unabhängige Hotels durch den Zugang zum GHA DISCOVERY-Treueprogramm.

ASMALLWORLD Hospitality, eine Beratungsfirma für Hotellerie und Management, die Eigentümer und Entwickler in allen Phasen des Lebenszyklus von Vermögenswerten unterstützt.

First Class & More, ein abonnementbasierter smarter Luxusreiseservice, der Insiderpreise anbietet.

The World’s Finest Clubs, der führende Nachtleben-Concierge, der VIP-Zugang zu den besten Veranstaltungsorten weltweit bietet.

Jetbeds, eine Premium-Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und personalisierten Service bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asmallworld.com

ÜBER VIRTUOSO

Virtuoso ist das weltweit führende Netzwerk von Reisebüros, das auf Luxus- und Erlebnisreisen spezialisiert ist. Der Organisation, der man nur auf Einladung beitreten kann, gehören über 1.200 Reisebüros mit mehr als 20.000 Reiseberatern in 58 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, der Karibik, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und im Nahen Osten an. Dank seiner bevorzugten Beziehungen zu 2.500 der weltweit besten Hotels und Resorts, Kreuzfahrtgesellschaften, Fluggesellschaften, Reiseveranstaltern und erstklassigen Reisezielen bietet das Netzwerk seiner gehobenen Kundschaft exklusive Annehmlichkeiten, einzigartige Erlebnisse und privilegierten Zugang. Mit einem Jahresumsatz von 35 Milliarden US-Dollar ist Virtuoso eine feste Größe in der Luxusreisebranche. Weitere Informationen finden Sie unter www.virtuoso.com.

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