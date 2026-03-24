Autokäufer in Europa steigen auf Elektro um

Frankfurt, ⁠24. Mrz (Reuters) - In Europa kommt die Elektromobilität in einem insgesamt schwachen Automarkt voran. In den ersten beiden Monaten des Jahres stieg der Absatz reiner ‌E-Autos nach der am Dienstag veröffentlichten Statistik des Herstellerverbandes ACEA um gut ein Fünftel gegenüber ⁠dem Vorjahreszeitraum ⁠auf rund 312.000 Fahrzeuge. Modelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieben legten in der Europäischen Union noch stärker um 30 Prozent zu auf mehr als 255.000 Wagen. Zugleich waren Autos mit reinen Verbrennungsmotoren ‌auf dem Rückzug - der Absatz ‌von Modellen mit Benzinmotoren schrumpfte um 23 Prozent, der von Diesel-Pkw um 18 Prozent. Der Gesamtmarkt lag ⁠mit 1,66 Millionen Einheiten 1,2 Prozent unter Vorjahr.

Die ‌deutschen Autobauer Volkswagen, BMW ⁠und Mercedes-Benz verkauften im Januar und Februar weniger Autos als vor Jahresfrist. Der US-Elektroautobauer Tesla fing sich nach dem Einbruch im ‌Vorjahr, die Verkäufe ⁠legten um 17 Prozent ⁠auf knapp 21.000 Autos zu. Der chinesische Rivale BYD übertrumpfte Tesla unterdessen und schlug mit 29.000 fast doppelt so viele Fahrzeuge los wie vor Jahresfrist. Eine Erholung erlebte die deutsch-britische Stellantis-Tochter Opel-Vauxhall - die Auslieferungen stiegen um 25 Prozent auf mehr als 52.000 Stück.

(Bericht von ⁠Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)