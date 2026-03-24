Autokäufer in Europa steigen auf Elektro um
Frankfurt, 24. Mrz (Reuters) - In Europa kommt die Elektromobilität in einem insgesamt schwachen Automarkt voran. In den ersten beiden Monaten des Jahres stieg der Absatz reiner E-Autos nach der am Dienstag veröffentlichten Statistik des Herstellerverbandes ACEA um gut ein Fünftel gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf rund 312.000 Fahrzeuge. Modelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieben legten in der Europäischen Union noch stärker um 30 Prozent zu auf mehr als 255.000 Wagen. Zugleich waren Autos mit reinen Verbrennungsmotoren auf dem Rückzug - der Absatz von Modellen mit Benzinmotoren schrumpfte um 23 Prozent, der von Diesel-Pkw um 18 Prozent. Der Gesamtmarkt lag mit 1,66 Millionen Einheiten 1,2 Prozent unter Vorjahr.
Die deutschen Autobauer Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz verkauften im Januar und Februar weniger Autos als vor Jahresfrist. Der US-Elektroautobauer Tesla fing sich nach dem Einbruch im Vorjahr, die Verkäufe legten um 17 Prozent auf knapp 21.000 Autos zu. Der chinesische Rivale BYD übertrumpfte Tesla unterdessen und schlug mit 29.000 fast doppelt so viele Fahrzeuge los wie vor Jahresfrist. Eine Erholung erlebte die deutsch-britische Stellantis-Tochter Opel-Vauxhall - die Auslieferungen stiegen um 25 Prozent auf mehr als 52.000 Stück.
(Bericht von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)