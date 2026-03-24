Bayer nach Investoren-Ausstieg unter Druck

(Reuters) - ⁠Der Ausstieg des aktivistischen Investors Inclusive Capital macht Bayer zu schaffen. Die Aktien des Leverkusener Agrar- und Pharmakonzerns rutschten am Dienstag in der Spitze um 3,7 Prozent auf 37,05 Euro ab und gehörten damit zu den schwächsten Werten im deutschen ‌Leitindex Dax. Der Fonds des aktivistischen Investors Jeffrey Ubben hatte über Nacht seine restlichen 8,5 Millionen Bayer-Aktien zum Preis von je 37,45 Euro bei anderen ⁠institutionellen Aktionären ⁠platziert, wie die damit beauftragte Bank mitteilte. Das war ein Abschlag von 2,6 Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Montag. Inclusive Capital erlöst damit 318 Millionen Euro, dürfte mit seinem Engagement aber Verlust eingefahren haben.

Inclusive Capital war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Der Investor war Anfang 2023 bei Bayer eingestiegen ‌und hatte die Absetzung von Vorstandschef Werner Baumann mit ‌vorangetrieben. Damals hatten die 8,18 Millionen Aktien, die der Fonds kaufte, einen Wert von 407 Millionen Euro. Die Bayer-Aktie hat seither rund 25 Prozent an Wert verloren, ⁠weil der Rechtsstreit über die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat hohe Kosten ‌verursacht.

Zweifel an weiterem Aufwärtspotenzial

Ein Händler sagte, der Schritt könne ein ⁠Zeichen dafür sein, dass Ubben das Kurspotenzial für ausgereizt halte. Aktivistische Investoren hätten bei Bayer für mehr Zug gesorgt. "Und wenn der aussteigt, ist das entsprechend schlecht." Jeffrey Ubben sitzt seit 2024 auch im Aufsichtsrat ‌von Bayer; sein Mandat läuft noch bis ⁠2028. Im November 2023 hatte er ⁠allerdings Investoren mitgeteilt, dass er einige Fonds auflösen und Kapital zurückgeben wolle, wie Reuters von zwei Insidern erfahren hatte. Ubben wolle Inclusive Capital Partners drei Jahre nach der Gründung schließen.

Ubben, einer der bekanntesten aktivistischen Investoren an der Wall Street, hatte eine Aufspaltung von Bayer gefordert. Der seit Juni 2023 amtierende Vorstandschef Bill Anderson baut die Führungsstruktur um, hat eine strategische Überprüfung, die zu einer Aufspaltung hätte führen können, jedoch ausgesetzt.