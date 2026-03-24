Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividenden
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Dividende mancher Konzerne ist praktisch steuerfrei. Wir zeigen dir hier, wo dich in diesem Jahr eine solche Ausschüttung erwartet – und was du dabei beachten musst.
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Vermutlich für immer wird der Telekom-Aktie das Kurs-Debakel um die Jahrtausendwende anhängen. Für viele Anleger entpuppte sich die „Volksaktie“ als Geldvernichter. In den vergangenen Jahren aber lief der Aktienkurs gut. Hervorragend sogar.
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