Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividenden

Vermutlich für immer wird der Telekom-Aktie das Kurs-Debakel um die Jahrtausendwende anhängen. Für viele Anleger entpuppte sich die „Volksaktie“ als Geldvernichter. In den vergangenen Jahren aber lief der Aktienkurs gut. Hervorragend sogar.

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