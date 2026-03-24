Uber will deutschen Rivalen Blacklane übernehmen

Frankfurt, ⁠24. Mrz (Reuters) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des deutschen Premiumfahrdienstes Blacklane. Der Vertrag stehe kurz vor der Unterzeichnung, ‌berichtete das "Manager Magazin" am Dienstag unter Berufung auf Insider. Die Firmenbewertung liege im höheren dreistelligen ⁠Millionenbereich. ⁠Damit würde sich einer der größten Verkäufe eines deutschen Start-ups seit Jahren anbahnen. Die Unternehmen äußerten sich dazu nicht.Uber

Der Schritt würde zur Strategie von Uber passen. Der US-Konzern versucht unter ‌Führung von Vorstandschef Dara Khosrowshahi, ‌in das hochmargige Premiumsegment vorzudringen. Mit der Übernahme von Blacklane würde Uber dieses Vorhaben beschleunigen. Auch ⁠der Uber-Konkurrent Lyft hat zuletzt in das Segment ‌investiert und den Blacklane-Rivalen ⁠TBR Global Chauffeuring für 110 Millionen Dollar übernommen. Lyft bezifferte den globalen Markt für solche Luxus-Fahrdienste auf mehr als 54 ‌Milliarden Dollar.

Blacklane wurde ⁠2011 in Berlin gegründet und ⁠konzentriert sich auf Chauffeur-Dienste mit hochwertigen Fahrzeugen für Geschäftsreisende. Zu den Investoren, für die sich der Verkauf dem Bericht zufolge auszahlen dürfte, gehören der Autobauer Mercedes-Benz und das Family Office des Milliardärs Carsten Maschmeyer. Auch sie äußerten sich gegenüber dem "Manager Magazin" nicht.