Steinmeier wirft USA völkerrechtswidrigen Krieg vor - Ohne Völkerrecht zerfällt EU

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠24. Mrz (Reuters) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Iran-Krieg als völkerrechtswidrig bezeichnet und davor gewarnt, dass eine Aufgabe des Völkerrechts auch die EU zerstören würde. "Dieser Krieg ist nach meinem Dafürhalten völkerrechtswidrig", sagte der Bundespräsident am Dienstag in einer Rede im Auswärtigen Amt in Berlin. "Es gibt wenig Zweifel daran, dass jedenfalls die Begründung mit einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die USA nicht trägt - das scheint ja auch in Teilen der amerikanischen Dienste gegenwärtig zu sein", fügte der Bundespräsident ‌mit Hinweis auf US-Geheimdienste hinzu. "Dieser Krieg ist zudem ... ein politisch verhängnisvoller Fehler, ... ein wirklich vermeidbarer, unnötiger Krieg, wenn sein Ziel denn war, den Iran auf dem Weg zur Atombombe zu stoppen." Damit setzte sich der Präsident in ungewohner Deutlichkeit von der Bundesregierung ab, die bisher eine ⁠solche Einschätzung nicht vornehmen ⁠wollte.

Offenbar in Anspielung auch auf die Debatte in der schwarz-roten Bundesregierung sagte Steinmeier: "Unsere Außenpolitik wird nicht überzeugender dadurch, dass wir Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nennen." Der frühere SPD-Außenminister fügte hinzu: "Damit mussten wir uns schon im Gaza-Krieg auseinandersetzen, damit müssen wir uns auch im Irankrieg umgehen." Auch beim Vorgehen Israels im Gaza-Streifen hatte die Bundesregierung vermieden, den Krieg als völkerrechtswidrig einzustufen.

"WELTBILD DER USA IST ANDERS ALS UNSERES"

In einer grundsätzlichen Rede über die künftige deutsche Außenpolitik betonte Steinmeier, es werde für Deutschland und Europa nie wieder ein so vertrautes Verhältnis mit den USA geben wie vor dem Amtsantritt von ‌US-Präsident Donald Trump. "Ich spreche daher von einem 'doppelten Epochenbruch' in unserer Zeit", sagte er. Bereits ‌am 24. Februar 2022 habe es mit dem russischen Überfall auf die Ukraine einen Epochenbruch gegeben. Trumps Amtsantritt wolle er damit ausdrücklich nicht vergleichen - aber beides habe für die deutsche Außenpolitik eine "strategisch umstürzende Bedeutung". "Ich glaube, dass es im transatlantischen Verhältnis kein Zurück vor den 20. Januar 2025 geben wird", sagte der Bundespräsident. "Zu tief ⁠ist die Zäsur und das verlorene Vertrauen in die amerikanische Großmachtpolitik – nicht nur bei den Bündnispartnern, sondern ... weltweit."

Auch eine zukünftige US-Regierung werde deshalb nicht einfach ‌anknüpfen können an die frühere Rolle der USA als "freundlicher Hegemon" und Garant ⁠einer liberalen internationalen Ordnung, warnte Steinmeier. Die aktuelle amerikanische Regierung habe ein anderes Weltbild als Deutschland – "eines, das keine Rücksicht nimmt auf etablierte Regeln, auf Partnerschaft und gewachsenes Vertrauen." Das könne man nicht ändern, aber man dürfe sich auch nicht verbiegen. "Wir haben keinen Grund, uns diesem Weltbild anzunähern." Der "Westen" als politische Realität existiere derzeit nicht mehr.

Umso wichtiger sei, dass man sich mit der technologischen und militärischen ‌Abhängigkeit von den USA nicht abfinden dürfe. "Wir wissen doch, dass der Vorsprung nicht ⁠nur außenpolitische Macht bedeutet, sondern auch die Macht, über digitale ⁠Plattformen und soziale Medien Einfluss auf unsere Innenpolitik zu nehmen", sagte Steinmeier. Die amerikanische Regierung wolle bewusst das liberale vereinte Europa schwächen. US-Präsident Trump wirbt derzeit etwa offen für eine Wiederwahl des nationalkonservativen ungarischen Ministerpräsidentein Viktor Oran. Die US-Regierung unterstützt zudem nationalistische Parteien in den EU-Staaten.

"OHNE VÖLKERRECHT ZERRBICHT DIE EU"

Zudem warb der frühere Außenminister für eine Verteidigung des Völkerrechts. "Das Völkerrecht ist kein alter Handschuh, den wir abstreifen sollten, wenn andere es tun", mahnte Steinmeier und forderte die Diplomaten auf, ihren "Kompass" nicht zu verlieren. Im Gegenteil sei dieses "überlebenswichtig" für alle, die sich nicht zu den Großmächten zählten. Er warb für eine stärkere Zusammenarbeit der Mittelmächte, die kein Interesse daran hätten, dass es eine Konkurrenz USA-China und ein regelloses Vorgehen von Großmächten gebe. Das Völkerrecht sei "Ordnungsrahmen, Regelbuch und Legitimationsquelle". "In einer Welt ohne Recht und Regeln wäre nämlich dieses Europa verloren. Denn ⁠die Europäische Union ist selbst auf Recht und Regeln gebaut", sagte Steinmeier. "Sie würde in sich zusammenfallen, wenn wir das Weltbild der rohen Macht zu unserem eigenen machen würden."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)