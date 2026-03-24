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Cham Swiss Properties platziert Anleihe über CHF 100 Mio.



24.03.2026 / 18:00 CET/CEST





Cham, 24. März 2026 – Cham Swiss Properties hat heute erfolgreich eine zweite festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio. mit einem Coupon von 1.55% und einer Laufzeit von 7 Jahren platziert.

Das Kapital dient der Rückführung von Krediten und Investitionen in das bestehende Entwicklungsportfolio. UBS AG, Zürcher Kantonalbank und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (Joint Lead Managers) haben die Platzierung koordiniert. Die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt und die Liberierung der Obligationenanleihe ist für den 28. April 2026 vorgesehen.

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Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Mio. Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Cham Swiss Properties AG Fabrikstrasse 5 6330 Cham (ZG) Schweiz Telefon: +41 41 508 08 20 E-Mail: info@champroperties.ch Internet: champroperties.ch ISIN: CH0524026959 Valorennummer: 52402695 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2297106

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