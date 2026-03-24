Hynix vergibt Rekordauftrag an Maschinenbauer ASML

Der Chipkonzern SK Hynix kauft in großem Stil hochmoderne Spezialmaschinen bei ASML. Das südkoreanische Unternehmen gab am Dienstag bekannt, bei dem Anlagenbauer sogenannte EUV-Systeme im ‌Volumen von umgerechnet knapp sieben Milliarden Euro in Auftrag gegeben zu haben. Dies ist die größte jemals ⁠öffentlich ⁠bekannt gewordene Einzelbestellung für ASML. Das niederländische Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern. Seine Aktien stiegen an der Börse Amsterdam um bis zu 1,8 Prozent.

EUV steht für extrem ultraviolettes Licht. Mithilfe dieser Technologie ‌können Lithographie-Anlagen mikroskopisch feine Strukturen ‌auf Siliziumscheiben belichten. Derartige Schaltkreise werden für leistungsstarke Computerchips benötigt. ASML ist der weltweit einzige Anbieter von EUV-Maschinen, ⁠die so groß wie ein Doppeldeckerbus sind und pro ‌Stück mehrere Hundert Millionen Euro ⁠kosten.

Hynix benötigt die zusätzlichen Maschinen für den Ausbau der Produktion hochmoderner Halbleiter. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von Hochleistungsspeicher für Künstliche ‌Intelligenz (KI). Schätzungen zufolge beherrscht ⁠Hynix etwa 60 Prozent des ⁠Weltmarktes. Dank der rasant wachsenden Nachfrage nach diesen ertragsstarken HBM-Chips (High Bandwidth Memory) eilen die Hynix-Gewinne seit Längerem von Rekord zu Rekord. Ein Ende dieses Trends ist dem Konzern zufolge nicht in Sicht.