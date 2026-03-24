DAX® - Achterbahnfahrt ohne Gleichen

Erwartungsgemäß musste der DAX® zu Wochenbeginn weitere Kursverluste hinnehmen. In den letzten Handelstagen hatte sich der Abgabedruck deutlich verschärft, wovon nicht zuletzt das neue Bewegungstief bei 21.864 Punkten zeugt. Unter dem Strich summierten sich die zwischenzeitlichen Kursverluste seit dem Allzeithoch vom Januar auf 3.600 Punkte bzw. 14 %. Im weiteren Handelsverlauf kam es allerdings zu einem scharfen „reversal“, sodass der DAX® temporär sogar wieder über der Marke von 23.000 Punkten notierte. Per Tagesschlusskurs ergibt sich aus der starken Marktschwankung eine Hoch-Tief-Spanne von 1.315 Punkten. Dieser Wert ist der zweithöchste der Historie und wurde lediglich am „Liberation Day“ im April 2025 übertroffen. Die Rückkehr in die Bollinger Bänder (unteres Band akt. bei 22.243 Punkten) sorgt für ein erstes Entspannungssignal. Für mehr müsste der DAX® allerdings zumindest die Tiefpunkte bei gut 22.900 Punkten zurückerobern. Ins Auge stechen zudem die letzten drei Tageshochs, welche allesamt in einer engen Range zwischen 23.176 und 23.180 Punkten ausgebildet wurden. Dieses schmale Band definiert die nächste wichtige Widerstandszone. Derzeit muss weiter mit einer erhöhten Volatilität gerechnet werden.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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