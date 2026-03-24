Dax-Anleger verunsichert - Iran-Konflikt im Blick

Frankfurt, ⁠24. Mrz (Reuters) - Nach dem Kurssprung zum Wochenstart sind Dax-Anleger auf Richtungssuche. Der deutsche Leitindex lag zum Handelsstart am Dienstag 0,1 Prozent ‌im Plus bei 22.677 Punkten, bevor er ins Minus drehte. "Die Schwankungen in den Dax‑Kursen ⁠werden von ⁠Tag zu Tag weiter zunehmen", konstatierte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. "Die Börsen interessieren sich derzeit mehr für die Zahl der Schiffe, die die Straße von Hormus ‌passieren, als für aufsehenerregende Sätze ‌des US‑Präsidenten." Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, Angriffe auf den Iran auszusetzen, ⁠was den Dax aus dem roten Bereich ‌holte und zeitweise um ⁠bis zu 3,6 Prozent nach oben katapultierte, bevor die Gewinne teilweise wieder zusammenschmolzen.

Größter Dax-Verlierer war SAP mit einem Minus von ‌4,5 Prozent ⁠nach einer drastischen Reduzierung des ⁠Kursziels durch JP Morgan. Die Analysten senkten das Kursziel für den Walldorfer Softwarekonzern auf 175 Euro von zuvor 260 Euro und stuften die Aktie zugleich auf "Neutral" von zuvor "Overweight" herab.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)