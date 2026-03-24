Dax Chartanalyse 24.03.2026

Dax-Erholung wird abverkauft - kommen die Käufer nochmal zurück?

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.10023.500
Dax-Unterstützung22.40022.500

Dax-Rückblick:

Der Dax ging nach der jüngsten Dax-Chartanalyse vom 20. März erwartungsgemäß den "Weg des geringsten Widerstands" und gab weiter deutlich nach. Diese Schwäche setzte sich zum Wochenstart gestern zunächst weiter fort, bis US-Präsident Donald Trump einen einseitigen Waffenstillstand im Krieg mit dem Iran ausrief, via der hauseigenen Social-Media-Plattform.

Dax-Ausblick: 

Der Xetra-Dax legte daraufhin gestern Mittag vom Tagestief aus über 1.000 Punkte und kletterte in den Bereich des Horizontalwiderstands um 23.200 Punkte (rote Zone im Stundenchart unten). Ausgehend von dieser Marke verlor der Index heute Vormittag schon wieder gut 700 Punkte.

Aus rein charttechnischer Sicht wäre nun für die kommenden Stunden und Tage tendenziell eine zweite Erholungswelle in den Bereich 23.100/500 Punkte zu präferieren. Primärer Kurstreiber bleiben allerdings vorerst natürlich die Schlagzeilen in Bezug auf den Iran-Krieg und entsprechende Bewegungen der Rohölpreise. Defensive bleibt daher vorerst Trump(f).

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7BDC) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 24.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 20.259,65 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU80EL) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 24.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 24.750,13 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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