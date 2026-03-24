Dax-Erholung wird abverkauft - kommen die Käufer nochmal zurück?

Dax-Widerstand 23.100 23.500 Dax-Unterstützung 22.400 22.500

Dax-Rückblick:

Der Dax ging nach der jüngsten Dax-Chartanalyse vom 20. März erwartungsgemäß den "Weg des geringsten Widerstands" und gab weiter deutlich nach. Diese Schwäche setzte sich zum Wochenstart gestern zunächst weiter fort, bis US-Präsident Donald Trump einen einseitigen Waffenstillstand im Krieg mit dem Iran ausrief, via der hauseigenen Social-Media-Plattform.

Dax-Ausblick:

Der Xetra-Dax legte daraufhin gestern Mittag vom Tagestief aus über 1.000 Punkte und kletterte in den Bereich des Horizontalwiderstands um 23.200 Punkte (rote Zone im Stundenchart unten). Ausgehend von dieser Marke verlor der Index heute Vormittag schon wieder gut 700 Punkte.

Aus rein charttechnischer Sicht wäre nun für die kommenden Stunden und Tage tendenziell eine zweite Erholungswelle in den Bereich 23.100/500 Punkte zu präferieren. Primärer Kurstreiber bleiben allerdings vorerst natürlich die Schlagzeilen in Bezug auf den Iran-Krieg und entsprechende Bewegungen der Rohölpreise. Defensive bleibt daher vorerst Trump(f).