Dax niedriger erwartet - Iran-Konflikt im Fokus

Frankfurt, 24. ⁠Mrz (Reuters) - Nach dem Kurssprung zum Wochenanfang wird der Dax am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verluste in den Handel starten. Am Montag hatte der ‌deutsche Leitindex 1,2 Prozent höher bei 22.654 Punkten geschlossen. Nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, Angriffe auf ⁠den Iran ⁠auszusetzen, war der Dax aus dem roten Bereich zeitweise um bis zu 3,6 Prozent nach oben geschnellt. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen Investoren weiter die Entwicklung des Konflikts im Nahen Osten. Im Fokus steht ‌nach wie vor, wann die für ‌die globale Energieversorgung wichtige Straße von Hormus wieder passierbar sein wird.

Im Tagesverlauf steht zudem der Einkaufsmanagerindex für März an, ⁠der zeigt, wie es nach dem Ausbruch des Irankrieges ‌um die Konjunktur in ⁠Deutschland und dem Euroraum bestellt ist. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten erwarten, dass sich das Barometer weiter im Wachstumsbereich halten wird, auch wenn ‌die Wirtschaft hierzulande und ⁠auch in der Euro-Zone nicht ⁠mehr so viel Schwung haben dürfte wie im Februar. Auf Unternehmensseite gewähren unter anderem die Indus Holding AG sowie Draegerwerk AG & Co KGaA Einblick in ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 22.653,86

EuroStoxx50 5.574,32

EuroStoxx50-Future 5.500,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 46.208,47 +1,4%

Nasdaq

S&P 500 6.581,00 +1,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 52.023,59 +1,0%

Shanghai 3.836,35 +0,6%

Hang Seng 24.788,44 +1,7%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)