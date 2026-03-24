Deutsche Firmen spüren im Ausland neue Handelshemmnisse

Berlin, 24. Mrz (Reuters) - ⁠Deutsche Unternehmen blicken zunehmend skeptisch auf ihr Auslandsgeschäft. Neue Handelshemmnisse machten 69 Prozent der befragten Betriebe zu schaffen, elf Punkte mehr als im Vorjahr, teilte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Dienstag in Berlin mit. Der Wert ist so hoch wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. 21 Prozent der Betriebe erwarten ‌eine Verschlechterung ihrer Geschäfte, 16 Prozent eine Verbesserung.

Neue Zölle seien vor allem im oft besonders wichtigen US-Geschäft zu spüren, von 86 Prozent der dort aktiven Firmen. Die Erwartungen für das laufende Jahr lägen ⁠auf einem Rekordtief. "Die ⁠USA entwickeln sich zum Risikofaktor", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Hohe Zölle, politische Volatilität und rechtliche Unsicherheiten machen eine langfristige Planung zunehmend schwierig." Die Umfragewerte zur aktuellen Lage und zu den Erwartungen in den USA gingen steil nach unten.

Neben Zöllen werden im internationalen Geschäft auch zahlreiche nicht-tarifäre Handelshemmnisse ausgemacht. 51 Prozent der Unternehmen klagten über lokale Zertifizierungsvorschriften, 37 Prozent über strengere Sicherheitsanforderungen, 35 Prozent über Exportkontrollen. Letztere beträfen vor allem ‌das US- und auch China-Geschäft. Innerhalb der EU seien es Berichtspflichten, ‌Verpackungsregeln oder Klimaschutzvorgaben. "Es macht sich eine Unkultur in den Handelsbeziehungen breit", sagte Treier. Viele Unternehmen suchen deswegen nach neuen Absatzmärkten, etwa in Indien oder Südamerika.

WACHSTUMSPROGNOSE FÜR 2026 NICHT MEHR ZU HALTEN

Die DIHK hatte in der ersten Februar-Hälfte und ⁠damit noch vor Ausbruch des Nahost-Krieges rund 2400 deutsche Unternehmen mit Aktivitäten im Ausland befragt. Der Krieg ‌der USA und Israels gegen den Iran werde die ⁠Lage noch verschlechtern, mache etwa Containerhandel und Luftfracht erheblich teurer. "Es droht Ungemach", so Treier. Dies werde vor allem über höhere Verbraucherpreise zu spüren sein. Die Störung von Lieferketten werde noch zunehmen. Die Grundannahme sei, dass der Ölpreis über einen längeren Zeitraum hoch bleiben werde. Dies dürfte ‌die Inflation zunächst um rund einen halben Prozentpunkt nach ⁠oben treiben. Für Deutschland wurde vor Ausbruch des ⁠Nahost-Krieges eine Teuerungsrate von rund zwei Prozent erwartet.

Mitte Februar hatte die DIHK ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr noch auf ein Wachstum von 1,0 von bisher 0,7 Prozent angehoben. Dies werde nun nicht mehr zu halten sein, sagte Treier. Der Krieg sei ein "erheblicher Dämpfer" für die Weltwirtschaft.

Die Bundesregierung reagiere bisher angemessen, so Treier. Die schwarz-rote Koalition ist dabei, Preiserhöhungen an Tankstellen auf ein Mal pro Tag zu begrenzen. Außerdem soll das Kartellrecht geschärft werden, um mehr Transparenz zur Preisgestaltung an den Tankstellen zu bekommen. Über weitere Maßnahmen wird in der Koalition gerungen. Treier sagte, die Energiesteuern in Deutschland lägen weit oberhalb ⁠des europäischen Mindestmaßes. Hier könnte man temporär ansetzen, um Logistikunternehmen und Verbrauchern zu helfen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)