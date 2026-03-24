Deutsche Wirtschaft lobt EU-Handelsabkommen mit Australien

- von Renju Jose ⁠und Christian Krämer

Sydney/Berlin, 24. Mrz (Reuters) - Das Freihandelsabkommen der EU mit Australien ist aus Sicht der deutschen Wirtschaft ein wichtiges Signal in unruhigen Zeiten. Impulse werden unter anderem für die Automobilbranche und den Maschinenbau erwartet. Die in Canberra von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Australiens Premierminister Anthony Albanese unterzeichnete Vereinbarung wird auch den europäischen Zugang zu wichtigen Rohstoffen verbessern. Mehr als 99 Prozent der Zölle auf EU-Exporte sollen künftig wegfallen, wie die EU-Kommission am ‌Dienstag mitteilte. Für europäische Unternehmen bedeutet dies eine jährliche Ersparnis von einer Milliarde Euro an Zollgebühren. Als nächstes werden die rechtlichen Details ausgearbeitet, die dann von den jeweiligen Parlamenten angenommen werden müssen.

Der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Volker Treier, sagte in Berlin, viel ⁠Potenzial gebe es wegen ⁠des besseren Zugangs zu Rohstoffen. Das biete auch Chancen für den Maschinenbau, deren Produkte "down under" zum Abbau von Rohstoffen benötigt würden.

Bessere Geschäfte wittert auch der Automobilverband VDA. "In Zeiten von zunehmendem Isolationismus und Protektionismus sendet das Abkommen ein kraftvolles Signal für fairen und regelbasierten Handel", so VDA-Präsidentin Hildegard Müller. 2025 wurden automobile Waren im Wert von 2,3 Milliarden Euro nach Australien exportiert. Der bisher erhobene Einfuhrzoll von fünf Prozent auf die meisten Produkte soll künftig wegfallen. Hinzu kommt aber noch eine Luxussteuer von 33 Prozent auf private Pkw ab einem Kaufpreis von rund 45.500 ‌Euro, die deutsche Hersteller besonders oft trifft. "Die geplante Anhebung des Schwellenwertes für E-Pkw auf umgerechnet ‌rund 72.300 Euro ist positiv, aber noch nicht weitreichend genug." Eine Abschaffung wäre besser.

Australien zählt bei Lithium, Bauxit, Mangan, Seltenen Erden, Kobalt und Nickel zu den weltweit führenden Produzenten. Diese Komponenten werden alle zur Produktion von Elektrowagen benötigt. Der Geschäftsführer der Fachvereinigung Edelmetalle, York Alexander Tetzlaff, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es brauche ⁠verlässliche Partnerschaften. Das Abkommen mit Australien gehöre definitiv dazu. Die Rohstoffabhängigkeit Deutschlands und der EU - vor allem von China - müsse verringert werden.

ACHT JAHRE VERHANDLUNGEN

Über ‌das Handelsabkommen wurde seit 2018 verhandelt. Es senkt auch die Zölle auf ⁠Importe kritischer Mineralien. "Die EU und Australien mögen geografisch weit voneinander entfernt sein, aber wir könnten uns nicht näher sein, was unsere Sicht auf die Welt angeht", erklärte von der Leyen. China hatte zuletzt Exportkontrollen für einige wichtige Rohstoffe verhängt, US-Präsident Donald Trump droht immer wieder mit noch höheren Zöllen, was viele deutschen Unternehmen verschreckt.

Der Pakt mit Australien ist Teil eines wachsenden Engagements der ‌EU im indopazifischen Raum, nachdem sie bereits Handelsabkommen mit Indonesien und Indien ⁠geschlossen hat. Der Verband der Großhändler und Exporteure (BGA) schätzt, dass ⁠der Warenhandel der EU mit Australien um bis zu 33 Prozent wachsen könnte, der Austausch von Dienstleistungen um bis zu acht Prozent. "Bereits heute beträgt das jährliche Handelsvolumen rund 50 Milliarden Euro, das bilaterale Investitionsvolumen liegt bei etwa 148 Milliarden Euro." Auch die Bürokratie für international tätige Unternehmen werde spürbar reduziert.

WIEDER ÄRGER WEGEN RINDFLEISCH?

2023 waren die Verhandlungen noch gescheitert. Grund dafür waren vor allem Unstimmigkeiten über Importquoten für Fleischprodukte aus Australien in die Europäische Union. Albanese bezifferte den wirtschaftlichen Nutzen für sein Land nun auf jährlich etwa sieben Milliarden US-Dollar. Der Wegfall fast aller EU-Einfuhrzölle auf kritische Mineralien aus Australien werde helfen, globale Lieferketten zu stabilisieren.

Im Dienstleistungssektor erhält die EU einen ausgeweiteten Zugang für Telekommunikation und Finanzdienstleistungen. Australische Zölle auf Wein, Sekt, Obst, Gemüse und Schokolade entfallen sofort, auf Käse über drei Jahre. Für Rindfleisch öffnet ⁠die EU zwei Zollkontingente von insgesamt 30.600 Tonnen, von denen rund 55 Prozent zollfrei eingeführt werden dürfen. Der australische Bauernverband äußerte sich enttäuscht, dass es keine bedeutende Fortschritte beim Marktzugang gebe.

(redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)