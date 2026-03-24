Deutscher Leitindex im Minus - Ölpreis bleibt im Fokus

Die Unsicherheit rund um den Iran-Krieg lässt die Anleger nicht los. Im Mittelpunkt steht am Dienstag die Frage, ob die starke Zwischenerholung zu Wochenbeginn zunächst nur ein Strohfeuer war. Im frühen Handel kamen beim Dax nochmals moderate Gewinne dazu. Etwa eine Stunde nach Handelsstart verzeichnete der Leitindex dann aber ein Minus von circa 0,4 Prozent bei 22.574 Punkten.

Am Montag war der Dax zunächst klar unter die Marke von 22.000 Punkten gesackt und hatte den tiefsten Stand seit etwa elf Monaten erreicht, bevor eine Kurznachricht von US-Präsident Donald Trump Hoffnung auf ein mögliches Abkommen machte.

Die Nachrichtenlage bleibt seitdem aber widersprüchlich mit gegenteiligen Signalen des Iran. In der Nacht gab es in der Golfregion weitere Angriffe. Der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent fiel zuletzt unter 100 US-Dollar.

Das Gesamtbild an den Börsen in Deutschland und Europa war vor diesen Hintergründen am Dienstag durchwachsen: Während der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten um 0,4 Prozent auf 28.115 Punkte fiel, nahm der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx zuletzt um 0,04 Prozent ab.

Bayer schwach - Investor will Anteile verkaufen

Die Aktien von Bayer wurden am Dienstagmorgen in einem überraschend robusten Marktumfeld schwach erwartet. Angesichts eines Abschlags, der auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt circa 1,7 Prozent groß war im Vergleich zum Xetra-Schluss, wurde auf eine Aktienplatzierung eines Aktionärs verwiesen. Zuletzt verlor die Aktie im Xetrahandel etwa 2,3 Prozent.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, will die 2023 eingestiegene Beteiligungsgesellschaft Inclusive Capital Partners bis zu 8,5 Millionen Aktien des Pharmakonzerns los werden im Gesamtwert von bis zu 327 Millionen Euro. Mit der Platzierung beauftragt worden sein soll die US-Bank JPMorgan.

Ein Händler vermutet, dass der dahinter steckende aktivistische Investor Jeff Ubben das Potenzial des zuletzt deutlich angezogenen Kurses als ausgeschöpft betrachtet. Wie es heißt, hatte er in den drei Jahren maßgeblich zur Absetzung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann beigetragen. Aktuell sitzt Ubben im Aufsichtsrat mit einem Mandat bis 2028.

(mit Material von dpa-AFX)