dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erneuter Rückschlag erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Die massive Zwischenerholung vom Montagmittag bleibt zunächst ein Strohfeuer in den Wirren des Iran-Kriegs. Am Dienstag zeichnet sich jedenfalls wieder ein deutlicher Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den Dax am siebzehnten Handelstag nach Kriegsausbruch zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent tiefer auf 22.404 Punkte. Am Montag war der Dax mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht des US-Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social für Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und eine entsprechende Erholungsrally sorgte.

USA: - IM PLUS - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte daraufhin um 1,38 Prozent auf 46.208,47 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September gefallen. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings die Aussagen Trumps: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben. Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,15 Prozent auf 6.581,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,22 Prozent und schloss bei 24.188,59 Zählern. Beide Börsenbarometer waren am Freitag wegen des Kriegs im Nahen Osten ebenfalls auf Tiefstände seit September abgerutscht.

ASIEN: - TENDENZ - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nach der Verschiebung angedrohter Angriffe auf iranische Kraftwerke durch US-Präsident Donald Trump etwas von ihren Verlusten zum Wochenstart erholt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende etwas mehr als ein Prozent zu. In China und Hongkong ging es ebenfalls nach oben.

DAX              		22653,86		1,22%
XDAX            		22787,38		2,54%
EuroSTOXX 50		5574,32		1,33%
Stoxx50        		4818,60		0,85%
				
DJIA             		46208,47		1,38%
S&P 500        		6581,00		1,15%
NASDAQ 100  		24188,59		1,22%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                125,36             -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1583		-0,26%
USD/Yen             	158,66		0,14%
Euro/Yen       		183,78		-0,12%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		        70.364		-0,73%

ROHÖL:

Brent                         103,02               +3,08%
WTI                            91,19                +3,48%

/zb

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street: Gewinne erwartet - Trump setzt Iran-Drohung ausgestern, 12:55 Uhr · dpa-AFX
Wall Street: Gewinne erwartet - Trump setzt Iran-Drohung aus
Wochenausblick
Iran-Krieg bremst Dax‑Erholung20. März · dpa-AFX
Iran-Krieg bremst Dax‑Erholung
Aktien New York Ausblick
Wall Street: Weiter bergab vor dem Wochenende20. März · dpa-AFX
Wall Street: Weiter bergab vor dem Wochenende
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätgestern, 10:41 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
Alle Premium-News