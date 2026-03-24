Drägerwerk zahlt erneut mehr Dividende

dpa-AFX · Uhr
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LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk will erneut an seine Aktionäre höhere Dividenden zahlen. Der Konzern will der Hauptversammlung für 2025 eine Ausschüttung von 2,21 Euro je Stammaktie und von 2,27 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen, wie Drägerwerk am Dienstag in Lübeck bei der Vorlage endgültiger Ergebnisse mitteilte. Für 2024 hatten die Dividenden 1,97 Euro je Stammaktie und 2,03 Euro je Vorzugsaktie betragen. Drägerwerk hatte bereits Mitte Januar Umsatz- und operative Gewinnzahlen für das vergangene Jahr sowie einen Ausblick für 2026 vorgelegt. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss stieg 2025 um gut 12 Prozent auf knapp 139,5 Millionen Euro./mne/stk

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