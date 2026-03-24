Drohnen-Lieferant für Ukraine in Deutschland ausspioniert - Zwei Festnahmen

Berlin, ⁠24. Mrz (Reuters) - Die Bundesanwaltschaft hat eine Frau und einen Mann wegen mutmaßlicher Spionage für einen russischen Geheimdienst festnehmen lassen. Wie die Behörde am ‌Dienstag in Karlsruhe mitteilte, wurden eine Rumänin in Nordrhein-Westfalen und ein Ukrainer in Spanien gefasst. ⁠Die ⁠Beschuldigten Alla S. und Sergey N. sollen einen Exporteur in Deutschland ausgespäht haben, der Drohnen und dazugehörige Bauteile in die Ukraine liefert. Ihnen wird geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen.

Dem ‌Haftbefehl zufolge spähte Sergey N. ‌ab Dezember 2025 den Lieferanten aus. Er habe im Internet Informationen gesammelt und Filmaufnahmen vom ⁠Arbeitsplatz der Zielperson gemacht. Nachdem der Ukrainer nach ‌Spanien umgezogen war, habe ⁠Alla S. den Auftrag spätestens ab März 2026 übernommen. Sie habe dessen Wohnort ausgespäht und gefilmt. Die Bundesanwaltschaft geht ‌davon aus, dass ⁠dies der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher ⁠Operationen diente.

Die in Rheine festgenommene Rumänin soll am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der in Alicante gefasste Ukrainer soll nach seiner Überstellung aus Spanien ebenfalls dem Richter vorgeführt werden.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)