Videoanalyse 24.03.2026

Ecolab setzt auf KI-Boom - nächste Übernahme geplant

onvista · Uhr
Dividenden-Aristokraten
Artikel teilen:

Ecolab entwickelt Lösungen für Wasser, Hygiene und Infektionsprävention und ist ein Vorreiter in seinem Bereich. Bereits im vergangenen Jahr hat das Unternehmen mit der Übernahme von Ovivo deutlich gemacht, dass es stärker in Richtung Halbleiter gehen will. Nun plant Ecolab die Übernahme von CoolIT. Damit unterstreicht das Unternehmen einmal mehr, auch vom KI-Boom profitieren zu wollen.

In seinem neuen Video gibt dir Börsenexperte Martin Goersch alle wichtigen Informationen zu der Übernahme sowie einen Ausblick auf den charttechnischen Verlauf.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ecolab

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 24.03.2026
SAP auf Talfahrt - Einstiegschance nutzen?heute, 14:47 Uhr · onvista
SAP auf Talfahrt - Einstiegschance nutzen?
Videoanalyse 24.03.2026
Lumentum erreicht Allzeithoch – Analysten sehen weiter Potenzialheute, 14:44 Uhr · onvista
Lumentum erreicht Allzeithoch – Analysten sehen weiter Potenzial
Märkte heute
SAP schwächelt, Lumentum mit KI-Fantasie, Ecolab im Fokusheute, 11:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Videoanalyse 23.03.2026
Potenzielle Aufträge für Rheinmetallgestern, 15:29 Uhr · onvista
Potenzielle Aufträge für Rheinmetall
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Edelmetall im Fokus
Wie geht's nun weiter bei Gold?heute, 16:20 Uhr · onvista
Telekom und Co.
Bei diesen Aktien gibt's (fast) steuerfreie Dividendenheute, 15:00 Uhr · onvista
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätgestern, 10:41 Uhr · onvista
Alle Premium-News