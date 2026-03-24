Ecolab setzt auf KI-Boom - nächste Übernahme geplant

Ecolab entwickelt Lösungen für Wasser, Hygiene und Infektionsprävention und ist ein Vorreiter in seinem Bereich. Bereits im vergangenen Jahr hat das Unternehmen mit der Übernahme von Ovivo deutlich gemacht, dass es stärker in Richtung Halbleiter gehen will. Nun plant Ecolab die Übernahme von CoolIT. Damit unterstreicht das Unternehmen einmal mehr, auch vom KI-Boom profitieren zu wollen.

In seinem neuen Video gibt dir Börsenexperte Martin Goersch alle wichtigen Informationen zu der Übernahme sowie einen Ausblick auf den charttechnischen Verlauf.