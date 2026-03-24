EQS-Adhoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026



24.03.2026 / 18:39 CET/CEST

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FORTEC Elektronik AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

Germering, 24. März 2026 – Nach Auswertung der vorläufigen Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025/2026 der FORTEC Elektronik AG zeigen die Umsatz- und Ergebniszahlen aufgrund der weiterhin vor allem auch im Segment Datenvisualisierung (FORTEC Integrated und FORTEC US) angespannten konjunkturellen Lage sowie der relativ zum Umsatz weiter gestiegenen Kosten in Verbindung auch mit einigen in diesem Geschäftsjahr absehbar zu verarbeitenden Einmaleffekten, dass das in Aussicht genommene Niveau nicht erreicht werden wird. Im ersten Halbjahr 2025/2026 lag der vorläufige Konzernumsatz bei rund 37,7 Mio. EUR (VJ: 35,6 Mio. EUR) und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei rund 0,4 Mio. EUR (VJ: 0,2Mio. EUR).

Es zeigt sich damit, dass das prognostizierte Konzern-EBIT voraussichtlich operativ mit einer „schwarzen Null“ für das Geschäftsjahr bei einem prognostizierten Konzernumsatz zwischen 76 Mio. EUR und 80 Mio. EUR (bisher: 80 Mio. EUR bis 85 Mio. EUR) abschließen wird, wobei neben zu erwartenden nicht cash-wirksamen Effekten zudem jedenfalls noch negative cash-wirksame Einmal-Effekte in vergleichbarer Größenordnung von 1,00 bis 1,50 Mio. EUR bis zum Geschäftsjahresende hinzutreten werden.

Die aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Unsicherheiten erschweren zudem derzeit eine valide Prognoseerstellung. Der aktuelle Krieg in der Golfregion zwischen den USA/Israel und IRAN hat zwar nur eingeschränkt direkte Auswirkungen auf FORTEC, jedoch sind mittelbare Einflüsse durch eine massive Verunsicherung in der Wirtschaft sowie in Bezug auf die Logistik feststellbar. Zudem rechnet der Konzern aufgrund von voraussichtlich wieder erhöhten Inflationsraten mit steigenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die unabhängig vom Umsatz sind, wie beispielsweise im Energiebereich.

Mit der Anpassung der kurzfristigen Prognose und vor dem Hintergrund der bekannten und beabsichtigten Neuformierung des Vorstandes zum Beginn des neuen Geschäftsjahres 2026/2027 wird dieser vor dem Hintergrund der weiteren konjunkturellen Entwicklung die bisherige Aussage für die mittelfristige Prognose aus dem Jahr 2025 und die weiteren Umsatzziele dann erneut bewerten.

Der Halbjahresbericht wird ab dem 26. März 2026 auf der Website der Gesellschaft unter https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ zur Verfügung stehen.

Henrik Christiansen , Ulrich Ermel

Vorstand

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

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