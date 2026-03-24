EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG

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EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG

24.03.2026 / 16:02 CET/CEST
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Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG

Der Aufsichtsrat der JENOPTIK AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Dominic Dorfner einstimmig zum künftigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt.

Dr. Dominic Dorfner, derzeit President & CEO von Semikron Danfoss, wird die Nachfolge von Dr. Stefan Traeger antreten, der zum 15. Februar 2026 das Unternehmen verlassen hat. Dr. Dominic Dorfner wird seine Tätigkeit spätestens zum 1. Oktober 2026 aufnehmen.

Kontakt:

Andreas Theisen

Leiter Investor Relations

Tel. 03641-652291

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24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:JENOPTIK AG
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Deutschland
Telefon:+49 (0)364 165-2156
Fax:+49 (0)364 165-2804
E-Mail:ir@jenoptik.com
Internet:www.jenoptik.com
ISIN:DE000A2NB601
WKN:A2NB60
Indizes:MDAX, TecDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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