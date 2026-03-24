EQS-AFR: adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adesso SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
24.03.2026 / 15:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die adesso SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.adesso-group.de/en/investor-relations/veroeffentlichungen/financial-reports/index.jsp
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adesso SE
|Adessoplatz 1
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.adesso-group.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2262264 24.03.2026 CET/CEST