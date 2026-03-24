EQS-AFR: adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adesso SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.03.2026 / 15:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die adesso SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.adesso-group.de/en/investor-relations/veroeffentlichungen/financial-reports/index.jsp

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Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso SE Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Internet: www.adesso-group.de

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