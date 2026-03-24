EQS-AFR: DZ BANK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DZ BANK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DZ BANK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
24.03.2026 / 11:07 CET/CEST
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Hiermit gibt die DZ BANK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.dzbank.de/berichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.dzbank.de/berichte
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DZ BANK AG
|Am Platz der Republik
|60265 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.dzbank.de
Emittentennummer 238000
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2296732 24.03.2026 CET/CEST