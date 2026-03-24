EQS-AFR: DZ BANK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DZ BANK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DZ BANK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.03.2026 / 11:07 CET/CEST

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Hiermit gibt die DZ BANK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.dzbank.de/berichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.dzbank.de/berichte

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DZ BANK AG Am Platz der Republik 60265 Frankfurt Deutschland Internet: www.dzbank.de

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