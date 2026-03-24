EQS-AFR: GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GRAMMER Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.03.2026 / 10:14 CET/CEST

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Hiermit gibt die GRAMMER Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/jahresabschluesse/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/annual-financial-statements/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/geschaeftsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/annual-reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/

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Sprache: Deutsch Unternehmen: GRAMMER Aktiengesellschaft Grammer-Allee 2 92289 Ursensollen Deutschland Internet: www.grammer.com

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