EQS-AFR: GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GRAMMER Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

24.03.2026 / 10:14 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die GRAMMER Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/jahresabschluesse/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/annual-financial-statements/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/geschaeftsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/annual-reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/

24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Deutschland
Internet:www.grammer.com
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