EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



24.03.2026 / 15:46 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/

24.03.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Lenzing AG 4860 Lenzing Österreich Internet: www.lenzing.com

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