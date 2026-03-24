EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

24.03.2026 / 15:46 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/

24.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2297036 24.03.2026 CET/CEST

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