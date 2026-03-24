EQS-AFR: Uzin Utz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Uzin Utz SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Uzin Utz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.03.2026 / 11:04 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Uzin Utz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://de.uzin-utz.com/investoren/hauptversammlung/hauptversammlung-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://int.uzin-utz.com/investors/general-meeting/annual-general-meeting-2026

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://geschaeftsbericht.uzin-utz.com/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://annualreport.uzin-utz.com/

24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Uzin Utz SE Dieselstraße 3 89079 Ulm Deutschland Internet: https://de.uzin-utz.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2296724 24.03.2026 CET/CEST