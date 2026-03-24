EQS-AFR: Uzin Utz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Uzin Utz SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Uzin Utz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

24.03.2026 / 11:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Uzin Utz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://de.uzin-utz.com/investoren/hauptversammlung/hauptversammlung-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://int.uzin-utz.com/investors/general-meeting/annual-general-meeting-2026

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://geschaeftsbericht.uzin-utz.com/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://annualreport.uzin-utz.com/

24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland
Internet:https://de.uzin-utz.com/
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2296724 24.03.2026 CET/CEST

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