EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

24.03.2026 / 11:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 2. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 24. März 2026 // Vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden insgesamt 2.389.010 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien)Volumen-
gewichteter Durchschnittskurs (EUR)		Handelsplatz (MIC)
16/03/2026 84.75223,1726XETA
16/03/2026 70.10423,1794CEUX
16/03/2026 22,.8123,1231TQEX
16/03/2026 94022,8346AQEU
17/03/2026 49.48723,8824XETA
17/03/2026 46.17423,8756CEUX
17/03/2026 11.14223,9233TQEX
17/03/2026 46123,9009AQEU
18/03/2026 210.26023,6863XETA
18/03/2026 162.70223,6957CEUX
18/03/2026 34.67023,6778TQEX
18/03/2026 17023,5500AQEU
19/03/2026 475.26022,7387XETA
19/03/2026 256.25422,6987CEUX
19/03/2026 41.51822,7390TQEX
19/03/2026 54.76122,6671AQEU
20/03/2026 496.41822,1809XETA
20/03/2026 270.92522,3377CEUX
20/03/2026 43.86822,4616TQEX
20/03/2026 56.96321,8987AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12.März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.742.474 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
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