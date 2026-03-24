EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy P. Santo, Erwerb von 3.610 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 5.111 Restricted Stock Units ...

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.03.2026 / 10:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Timothy P.
Nachname(n):Santo

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Financial Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 3.610 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings einer Gesamtzahl von 5.111 Restricted Stock Units (RSUs) im Rahmen des 2024 Employee Stock Incentive Plan (gewährt am 19. März 2025). Eine Gesamtzahl von 1.501 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurde von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
11,90 USD42.959,00 USD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
11,90 USD42.959,00 USD

e) Datum des Geschäfts

19.03.2026; UTC−5

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet:www.adtran.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103892 24.03.2026 CET/CEST

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