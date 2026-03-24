EQS-DD: Meta Wolf AG: Thomas Wolf, Vereinbarung der unentgeltlichen Veräußerung von 4.593.408 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.03.2026 / 17:30 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Wolf

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Meta Wolf AG

b) LEI

391200XVGFRTWOC6XX47

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A41YE23

b) Art des Geschäfts

Vereinbarung der unentgeltlichen Veräußerung von 4.593.408 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Meta Wolf AG Bahnhofstraße 15 99448 Kranichfeld Deutschland Internet: https://metawolf.com

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