EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.03.2026 / 18:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Maike
Nachname(n):Schuh

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

VINCORION SE

b) LEI

5299001T2RB6WJBIRX15 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000VNC0014

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
17,00 EUR149.991,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
17,0000 EUR149.991,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VINCORION SE
Feldstraße 155
22880 Wedel
Deutschland
Internet:https://vincorion.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103906 24.03.2026 CET/CEST

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