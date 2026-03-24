EQS-News: Best of m:access 2026: Chancen für Investoren im Small- und Midcap-Segment

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Best of m:access 2026: Chancen für Investoren im Small- und Midcap-Segment



24.03.2026 / 10:00 CET/CEST

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Best of m:access 2026: Chancen für Investoren im Small- und Midcap-Segment Augsburg, 24. März 2026 GBC veröffentlicht neue „Best of m:access 2026“-Studie: Chancen für Investoren im Small- und Midcap-Segment

Die GBC AG hat die neue Ausgabe ihrer jährlich erscheinenden „Best of m:access“-Studie veröffentlicht. Die Analyse beleuchtet ausgewählte Unternehmen aus dem Münchner Qualitätssegment m:access, die aus Sicht von GBC über attraktive Geschäftsmodelle, überzeugende Wachstumsperspektiven und ein interessantes Chance-Risiko-Profil verfügen. Die Studie wurde am 18.03.2026 fertiggestellt; die erste Weitergabe erfolgte am 19.03.2026 um 11:30 Uhr.



m:access bleibt ein attraktives Qualitätssegment für den deutschen Mittelstand

Im Rahmen der diesjährigen Studie stellt GBC eine neu zusammengestellte „Best of m:access“-Auswahl mit 13 Unternehmen vor. Grundlage ist das Universum von aktuell 60 im m:access gelisteten Unternehmen. Seit der Vorjahresstudie wurden fünf neue Unternehmen in das Segment aufgenommen: Private Assets SE & Co. KGaA, Finexity AG, HausVorteil AG, cyan AG und Pyramid AG. m:access bleibt damit ein wichtiger Kapitalmarktzugang für wachstumsorientierte kleine und mittlere Unternehmen. Erhöhte Transparenzanforderungen und regelmäßige Kapitalmarktkommunikation unterstreichen den Qualitätsanspruch des Segments.



„Der m:access ist aus unserer Sicht eines der spannendsten Qualitätssegmente für den deutschen Mittelstand. Mit inzwischen 60 gelisteten Unternehmen hat das Segment seine Breite weiter ausgebaut und bietet Investoren ein zunehmend vielfältiges Spektrum an interessanten Small- und Midcap-Storys. Gerade die Kombination aus Transparenz, Kapitalmarktnähe und unternehmerischer Substanz macht den m:access besonders attraktiv.“

– Cosmin Filker, stellv. Chefanalyst der GBC AG Neue Auswahl für 2026

Für die neue Selektion hat GBC zehn Unternehmen aus der bisherigen Auswahl beibehalten und drei Titel neu aufgenommen. Neu in die Auswahl aufgenommen wurden DARWIN AG, Finexity AG und NanoRepro AG. Nicht mehr Teil der Selektion sind ABO Energy GmbH & Co. KGaA, STINAG Stuttgart Invest AG und Wolftank-Adisa Holding AG. Die Auswahl deckt erneut eine breite Branchenvielfalt ab – von Technologie und Industrie über Immobilien bis hin zu Finanz-, Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen.



Ausgewählte Unternehmen mit ISIN und Kursziel

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG / DE000A1CRQD6

Bio-Gate AG / DE000BGAG981

DARWIN AG / DE000A3C35W0

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / DE000A13SUL5

Deutsche Grundstücksauktionen AG / DE0005533400

Finexity AG / DE000A40ET88

International School Augsburg AG / DE000A2AA1Q5

Mensch und Maschine Software SE / DE0006580806

MS Industrie AG / DE0005855183

NanoRepro AG / DE0006577109

SBF AG / DE000A2AAE22

sdm SE / DE000A3CM708

UmweltBank AG / DE0005570808 Breite Themenvielfalt und überzeugende Investmentprofile

Die diesjährige Auswahl zeigt die thematische Breite des m:access besonders deutlich. Vertreten sind unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Digital Assets und Tokenisierung, Medizintechnik und Diagnostik, Immobilien, Software, Bildung, Sicherheit sowie nachhaltige Finanzdienstleistungen. Damit spiegelt die Studie die unterschiedlichen Wachstumsgeschichten wider, die im deutschen Small- und Midcap-Segment zu finden sind.



Die vollständige Studie steht über die GBC AG bzw. unter folgendem Link bereit: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c



Risikohinweise

Diese Studie wurde von der GBC AG erstellt und basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen sowie Unternehmensangaben. Investoren sollten beachten, dass mit Aktieninvestitionen grundsätzlich Risiken verbunden sind, darunter Marktrisiken, Liquiditätsrisiken sowie unternehmensspezifische Risiken. Die genannten Kursziele sind Prognosen und keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Bitte beachten Sie den vollständigen Disclaimer sowie die Offenlegung möglicher Interessenkonflikte in der Studie.



Pressekontakt

Cosmin Filker, stellv. Chefanalyst

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

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