EQS-News: Chaucer und Ceto gründen eine Lloyd's-MGA für den Seeverkehr und integrieren Schiffsdaten in Echtzeit in das Underwriting

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Chaucer und Ceto gründen eine Lloyd's-MGA für den Seeverkehr und integrieren Schiffsdaten in Echtzeit in das Underwriting



24.03.2026 / 10:05 CET/CEST

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LONDON, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Chaucer Group („Chaucer"), ein weltweit tätiger Spezialversicherer und -rückversicherer, und Ceto AI („Ceto"), ein Technologieunternehmen, das den Bereich der maritimen Risiken modernisiert, geben heute die Gründung einer neuen Managing General Agent (MGA) für den Seeversicherungsbereich bekannt, die als Lloyd's-Coverholder tätig sein wird.

Ceto AI-Logo

Im Rahmen dieser Vereinbarung ist Ceto befugt, im Namen des Lloyd's-Syndikats von Chaucer Risiken im Bereich der Schiffskaskoversicherung zu zeichnen, wobei zusätzliche Kapazitäten von Tokio Marine Kiln („TMK"), einem führenden Versicherer und Mitglied der Tokio Marine Group, bereitgestellt werden. Ceto nutzt Daten zu Hochfrequenz-Schiffsmaschinen und Leistungsdaten, um Entscheidungen im Bereich des Underwritings zu treffen.

Die Einführung stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Nutzung von Echtzeit-Betriebsdaten im Lloyd's-Schifffahrtsmarkt dar und führt ein datengestütztes Zeichnungsmodell ein, das darauf ausgelegt ist, die Risikoselektion zu verbessern und den Zustand sowie die Leistungsfähigkeit der versicherten Schiffe genau widerzuspiegeln.

Da die weltweite Flotte mittlerweile ein Durchschnittsalter von mehr als 22 Jahren aufweist, sind das Alter der Schiffe und andere einzelne Parameter als solche zunehmend ein ungenauer Indikator für das Risiko. Die Underwriting-Methode des MGA stimmt die Versicherungskapazität stärker auf die nachgewiesene Leistungsfähigkeit und die Wartungsstandards ab und unterstützt damit einen zukunftsorientierteren, differenzierten Ansatz bei der Risikobewertung.

Der MGA basiert auf der Watchkeeper-Plattform von Ceto, die eine kontinuierliche Maschinenüberwachung sowie vorausschauende Einblicke in die Leistungsfähigkeit bietet. Durch die Verknüpfung der Risikoprüfung mit operativen Echtzeitdaten geht das Modell über regelmäßige Besichtigungen und punktuelle Bewertungen hinaus und ermöglicht eine dynamischere Beurteilung des Schiffszustands und des Risikos. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Schiffen, die in der Lage sind, entsprechende Sensordaten für die Maschinen an Bord zu erzeugen.

„Die Seeversicherung stützte sich in der Vergangenheit auf statische Informationen und historische Schadensdaten, obwohl Schiffe täglich riesige Mengen an Betriebsdaten generieren", sagt Tony Hildrew, CEO und Gründer von Ceto. „Die Zusammenarbeit mit Chaucer und Tokio Marine Kiln ermöglicht es uns, diese Kompetenz innerhalb eines strukturierten, etablierten Marktrahmens einzusetzen."

„Der Markt für Schiffskaskoversicherungen sieht sich mit einem zunehmend komplexen Umfeld konfrontiert, das durch alternde Flotten, steigende Reparaturkosten, geopolitische Turbulenzen und regulatorischen Druck geprägt ist", sagt James Irvine, Leiter des Bereichs Global Marine Hull Lines bei Chaucer. „Der Zugang zu hochwertigen Betriebsdaten in Echtzeit stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Risikoprüfung dar. Der Ansatz von Ceto bietet einen besseren Einblick in die tatsächliche Leistungsfähigkeit von Schiffen und ermöglicht es den Risikoprüfern, Risiken auf der Grundlage der aktuellen Situation zu bewerten, anstatt sich allein auf historische Näherungswerte zu stützen."

„Der datengestützte Ansatz dieser neuen MGA ergänzt unseren Fokus auf Innovation und technische Exzellenz", sagt Rob Jarvis, Bereichsleiter für Innovation und Portfoliolösungen bei TMK. „Wir freuen uns, eine Initiative zu unterstützen, die für mehr Transparenz und zukunftsorientierte Einblicke in maritime Risiken sorgt."

Medienanfragen

Für Chaucer:

Jamie Newton

Chaucer

jamie.newton@chaucergroup.com

Caroline Klein, Olivia Thomson, Finlay Gardner

Haggie Partner

+44(0)207562 4444

chaucer@haggiepartners.com

Für Ceto:

Kathy Osborne

press@ceto.ai

Informationen zu Chaucer

Chaucer ist ein weltweit führender Spezial(rück)versicherungskonzern, der sowohl auf dem Lloyd's-Markt als auch auf den Unternehmensmärkten tätig ist. Das Unternehmen versichert ein breites Spektrum an Spezialrisiken und verbindet fundiertes versicherungstechnisches Fachwissen mit einem disziplinierten Risikomanagement, um Maklern und Kunden weltweit nachhaltige Ergebnisse zu bieten.

Informationen zu Ceto

Ceto ist ein Technologieunternehmen, das sich auf prädiktive Analysen für die Schifffahrtsbranche spezialisiert hat. Die Lösungen des Unternehmens helfen Reedern und Betreibern dabei, Maschinenausfälle zu vermeiden, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und Leistungsdaten in Echtzeit zu gewinnen. Durch die Verknüpfung von Betriebsdaten mit der Versicherungsprüfung trägt Ceto zu einem widerstandsfähigeren und datengestützten Seeversicherungsmarkt bei.

Tokio Marine Kiln

Tokio Marine Kiln ist ein führendes Spezialversicherungsunternehmen, das auf dem Lloyd's-Versicherungsmarkt tätig ist. Durch unsere Niederlassungen in Großbritannien, den USA (Tokio Marine Highland) und im asiatisch-pazifischen Raum sowie als Teil einer der weltweit größten Versicherungsgruppen, Tokio Marine, schützen wir Kunden auf der ganzen Welt vor komplexen und sich ständig wandelnden Risiken. Wir verfügen über acht Underwriting-Teams, die sich auf die Bereiche Sach- und Kfz-Versicherung, Haftpflicht, Luftfahrt, Cyber- und Unternehmensrisiken, Schifffahrt und Energie, Spezialrisiken, Portfoliolösungen sowie Spezialrückversicherung konzentrieren; ergänzt werden diese durch unseren „hervorragenden" Schadenregulierungsservice.

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Cision

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