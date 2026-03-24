EQS-News: DeFi Technologies gibt Update zum Zeitplan der jährlichen Einreichungen

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DeFi Technologies gibt Update zum Zeitplan der jährlichen Einreichungen



24.03.2026 / 14:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TORONTO, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass sich die Einreichung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Analyse des Managements sowie der zugehörigen CEO- und CFO-Zertifizierungen für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr verzögern könnte (zusammen die "Jahresberichte").

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Die potenzielle Verzögerung bezieht sich ausschließlich auf den möglichen Zeitpunkt des Erhalts eines SOC-2-Berichts vom Typ 2 von einer wesentlichen dritten Gegenpartei, der für die Prüfungsverfahren des Unternehmens relevant ist. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat das Unternehmen noch nicht festgestellt, ob der Bericht rechtzeitig eingehen wird, um den Abschluss des Prüfungsverfahrens bis zur Einreichungsfrist am 31. März 2026 zu unterstützen.

Wenn der SOC-2-Typ-2-Bericht bis zum 31. März 2026 eingeht, geht das Unternehmen derzeit davon aus, dass es seine Prüfungsverfahren abschließen und die Jahresberichte fristgerecht einreichen kann.

Sollte der Bericht nicht bis zum 31. März 2026 eingehen, beabsichtigt die Geschäftsführung, zusätzliche Prüfungsverfahren durchzuführen, die mit erheblichen Mehrkosten verbunden sein können, um den Abschluss der Prüfung und die Einreichung der Jahresberichte so schnell wie möglich zu unterstützen.

Das Unternehmen betont, dass die mögliche Verzögerung in keinem Zusammenhang mit Meinungsverschiedenheiten mit seinen Wirtschaftsprüfern, Problemen mit den Jahresabschlüssen des Unternehmens oder festgestellten Schwachstellen in den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung des Unternehmens steht. Abgesehen von der möglichen Verzögerung beim Erhalt des SOC-2-Typ-2-Berichts von der dritten Gegenpartei dürfte das Auditverfahren ansonsten planmäßig abgeschlossen werden.

Im Zusammenhang mit der möglichen Verzögerung und Nichterfüllung der jährlichen Einreichungen hat das Unternehmen bei der Ontario Securities Commission (der „OSC") als Hauptregulierungsbehörde einen Antrag auf Genehmigung sog. Management Cease Trade Orders („MCTO") gemäß der National Policy 12-203 - Management Cease Trade Orders („NP 12-203") gestellt. Wird der MCTO gewährt, so verbietet er den direkten oder indirekten Handel mit Wertpapieren des Unternehmens durch bestimmte Insider des Unternehmens, beschränkt aber nicht den Handel durch andere Parteien. Im Falle einer möglichen Verzögerung und eines Ausfalls wird das Unternehmen bis zum Abschluss der jährlichen Einreichungen die in NP 12-203 dargelegten alternativen Informationsrichtlinien einhalten und u. a. zweiwöchentliche Berichte über den Zahlungsausfallsstatus (Default Status Reports) in Form von weiteren Pressemitteilungen veröffentlichen.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seinen Jahresbericht 2025 auf Formblatt 40-F, einschließlich der Jahresberichte, bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC") auf EDGAR zur gleichen Zeit einzureichen, zu der die Jahresberichte bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ eingereicht werden.

Das Unternehmen bestätigt, dass es, abgesehen von den in früheren Pressemitteilungen und Berichten über wesentliche Änderungen offengelegten Informationen, keine wesentlichen geschäftlichen Entwicklungen seit der Einreichung des letzten Zwischenfinanzberichts des Unternehmens am 14. November 2025 für den Zeitraum bis zum 30. September 2025 gegeben hat.

DeFi Technologies wird zu gegebener Zeit weitere Updates zur Verfügung stellen.

Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter Verwalter digitaler Vermögenswerte seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern über sein integriertes sowie skalierbares Geschäftsmodell einen diversifizierten Zugang zur breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als hundert der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Liquidität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit umfassender Expertise in den Kapitalmärkten und bei aufstrebenden Technologien schafft DeFi Technologies den institutionellen Zugang zur Finanzwelt von morgen. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/.

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Asset-Management-Geschäftsbereich von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Research-Unternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Research-Reports für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/.

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Zeitpunkt der Einreichung der Jahresabschlüsse und des Jahresberichts 2025 auf Formblatt 40-F, die potenzielle Ausstellung des MCTO durch die OSC, die Finanzergebnisse des Unternehmens, die Ertragsaussichten des Unternehmens und seiner Geschäftssegmente, das Wachstum der verwalteten Vermögen, die geografische Ausdehnung der Kerngeschäfte des Unternehmens, die Ertragsmöglichkeiten für die Beteiligungen des Unternehmens an digitalen Vermögenswerten, die bevorstehenden ETP-Einführungen, die Ertragsgenerierung durch DeFi Alpha und Wettbewerbsfaktoren; Integration von Stillman Digital sowie Pläne und Aussichten für das Jahr 2026, Schwankungen bei den Preisen für digitale Vermögenswerte, die geografische Expansion des Unternehmens, Investitionen und Interesse am Sektor für digitale Vermögenswerte, Entwicklung des Geschäftsbereichs DeFi Advisory, künftige Kooperationen und Partnerschaften, Entwicklung von ETPs, künftige Übernahmen durch das Unternehmen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften und die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannt werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, die Fähigkeit des Unternehmens, Reflexivity Research, Stillman Digital und DeFi Advisory erfolgreich zu integrieren und zu wachsen, die Verbreitung von Unternehmen, die sich mit digitalen Vermögenswerten befassen, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte, Schwankungen des Preisniveaus für digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

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