EQS-News: Habitat for Humanity startet „Let's Open the Door"-Kampagne, um auf die weltweite Wohnungsnot aufmerksam zu machen

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Habitat for Humanity startet „Let's Open the Door"-Kampagne, um auf die weltweite Wohnungsnot aufmerksam zu machen



24.03.2026 / 12:10 CET/CEST

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ATLANTA, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Ein Zuhause ist das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen. Es führt zu besserer Gesundheit, Bildung und Wohlbefinden, mehr Wirtschaftswachstum und weniger Armut. Dennoch wacht jeden Tag einer von drei Menschen auf der Welt auf, ohne die Sicherheit eines sicheren und bezahlbaren Zuhauses.

Die Wohnungskrise ist eine der dringendsten globalen Herausforderungen. Habitat for Humanity ist sich der Bedeutung eines Zuhauses für Familien und seiner Auswirkungen auf Gemeinschaften bewusst und startet heute gemeinsam mit seinen Partnern die globale Kampagne Let's Open the Door, um auf die weltweite Wohnungsnot aufmerksam zu machen und die Menschen überall zum Handeln zu bewegen.

In diesem Jahr feiert Habitat 50 Jahre, in denen Menschen zusammengebracht wurden, um florierende und gesunde Gemeinschaften aufzubauen. Auf der Grundlage dieses Meilensteins wird die von State Farm, Whirlpool, Lowe's und Wells Fargo unterstützte Kampagne Let's Open the Door von Habitat die weltweite Wohnungsnot thematisieren und diese Dringlichkeit durch Pop-up-Installationen, Vor-Ort-Bauten und digitale Erzählungen in mehr als 60 Ländern zum Ausdruck bringen.

„Wohnen ist seit 50 Jahren das Kernstück der Arbeit von Habitat. Als führendes Unternehmen im Bereich des weltweiten Wohnungsbaus kennt Habitat die Schlüssel, die unsere Vision von einer Welt, in der jeder Mensch ein menschenwürdiges Zuhause hat, Wirklichkeit werden lassen", so Jonathan Reckford, Chief Executive Officer von Habitat for Humanity International. „Mit der Unterstützung unserer Partner wird die Kampagne Let's Open the Door das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines besseren Zugangs zu erschwinglichem und nachhaltigem Wohnraum schärfen, und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Indem Sie Ihre Stimme, Ihre Zeit oder Ihre Talente zur Verfügung stellen, können Sie dazu beitragen, den Zugang zu Wohnraum, dessen Erschwinglichkeit und nachhaltige Lösungen zu fördern und mehr Familien auf der ganzen Welt die Tür zum Wohneigentum zu öffnen."

Am 1. April wird Habitat die erste große US-Aktivierung der Kampagne „Let's Open the Door" starten. Home is the Key, die jährliche Spenden- und Bewusstseinsinitiative von Habitat, inspiriert Partner, Befürworter und Gemeinden dazu, innovative Wohnungsbaulösungen in den gesamten USA voranzutreiben. Die einmonatige Initiative wird von Lowe's, Blizzard Entertainment und Colgate-Palmolive gesponsert und soll eine Bewegung entfachen, die Türen zu gerechtem Wohneigentum und stärkeren, widerstandsfähigeren Gemeinden öffnet. Im April werden fünf lokale Habitat-Organisationen - Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties, und Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia - Veranstaltungen durchführen, darunter Podiumsdiskussionen mit angesehenen Wohnungsbauexperten und Einweihungen von Häusern, um die Kraft des kollektiven Handelns und das anhaltende Engagement für die Schaffung von Wohnungslösungen in den USA zu demonstrieren.

„Wir sind seit mehr als zwei Jahrzehnten begeisterte Unterstützer von Habitat, sowohl auf als auch außerhalb der Baustelle. In dieser Zeit haben wir aus erster Hand gesehen, wie sehr ein Haus eine Familie verändern kann", so die Habitat-Humanitarier Drew und Jonathan Scott. „Wir wissen aber auch, dass es mehr als nur den Bau von Gebäuden braucht, um die globale Wohnungskrise zu lösen. Es ist uns eine Ehre, die Habitat-Initiative „Home is the Key" erneut zu unterstützen und daran teilzunehmen, um auf diesen wachsenden Bedarf aufmerksam zu machen, und wir sind bereit, mit allen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass mehr Familien ein sicheres Zuhause haben."

In diesem Frühjahr startet Habitat außerdem eine Erlebnistour durch 10 Städte weltweit, um auf das Thema Wohnen aufmerksam zu machen und den jahrzehntelangen Einfluss der Organisation zu feiern. Habitat wird versuchen, Neugierde zu wecken und Gespräche zu führen, indem es in ausgewählten Märkten offene Türen „präsentiert", die jeweils starke Auswirkungen und Familiengeschichten zeigen und die Chancen symbolisieren, die eine offene Tür in der Gemeinschaft bietet. Zu den Städten gehören New York, N.Y.; Washington D.C.; Orlando, Florida; Mexiko-Stadt; Atlanta, Georgia; London, U.K.; Houston, Texas; Los Angeles, Kalifornien; Oakland, Kalifornien; und Chicago, Illinois. Jede Tür wird die Besucher auf unsere Kampagnenpräsenz und eine digitale Tür auf habitat.org verweisen.

Seit 1976 hat Habitat for Humanity mehr als 65 Millionen Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, ein Zuhause zu bauen, zu verbessern oder zu finanzieren. An der Schwelle zu den nächsten 50 Jahren konzentriert sich Habitat auf den Aufbau einer Welt, in der jeder ein sicheres, erschwingliches Zuhause hat. Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich seine Zukunft nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, und alles beginnt mit einer offenen Tür. Spenden Sie, leisten Sie Freiwilligenarbeit, melden Sie sich zu Wort, engagieren Sie sich. Denn eine bessere Zukunft beginnt mit einem Zuhause. Weitere Informationen über die Kampagne „Let's Open the Door" und wie Sie sich beteiligen können, finden Sie unter www.habitat.org/open-door.

Informationen zu Habitat for Humanity

Habitat for Humanity ist eine Bewegung von Menschen in Ihrer Region und auf der ganzen Welt, die zusammenarbeiten, um wohlhabendere und lebendigere Gemeinschaften aufzubauen, indem sie dafür sorgen, dass jeder ein sicheres und bezahlbares Zuhause hat. Seit unserer Gründung im Jahr 1976 als christliche Organisation haben wir gemeinsam mehr als 65 Millionen Menschen weltweit dabei geholfen, sich durch den Zugang zu angemessenem Wohnraum eine selbstbestimmte Zukunft aufzubauen. Wir haben dies erreicht, indem wir mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenarbeiten, um ihre Häuser zu bauen, zu reparieren und zu finanzieren, indem wir neue Wege des Bauens und der Finanzierung entwickeln und indem wir uns für eine Politik einsetzen, die den Bau von und den Zugang zu Wohnraum für alle erleichtert. Gemeinsam bauen wir Häuser, Gemeinschaften und Hoffnung. Weitere Informationen finden Sie unter habitat.org.

Habitat for Humanity kicked off the first stop of its door pop-up experiential tour in Garibaldi Plaza in New York, N.Y. Popping up in select cities around the world, the open doors invite the public to experience the impact housing has on communities and spark conversations about why home matters.

Habitat for Humanity logo.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2939192/26_LOTD_Main_16x9_FINAL.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940257/2026_03_23_LOTD_NYC_Door_Pop_Up.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95215/habitat_for_humanity_logo.jpg

Cision

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