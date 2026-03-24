EQS-News: MSI hebt Cloud-, KI- und Enterprise-Server-Plattformen auf dem CloudFest 2026 hervor

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MSI hebt Cloud-, KI- und Enterprise-Server-Plattformen auf dem CloudFest 2026 hervor



24.03.2026 / 09:05 CET/CEST

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RUST, Deutschland, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem CloudFest 2026 (Stand Nr. H08+H09) präsentiert MSI ein Server-Portfolio, das Hyperscale-Cloud-Plattformen, NVIDIA-beschleunigte KI-Systeme und Unternehmensserver für Hybrid-Cloud-Umgebungen umfasst. Das Produktportfolio umfasst Multi-Node- und ORv3-Architekturen für Hyperscale-Bereitstellungen, GPU-intensive Plattformen für KI-Training und -Inferenz sowie Unternehmenssysteme mit großem Arbeitsspeicher für Virtualisierung und datenintensive Workloads. Damit können Cloud-Dienstleister und Unternehmen eine skalierbare Infrastruktur mit hoher Dichte für Cloud-, KI- und Unternehmens-Workloads bereitstellen.

Accelerating Cloud, AI, and Enterprise Infrastructure

„Die Cloud-Infrastruktur entwickelt sich rasant weiter, da KI-Dienste und datenintensive Workloads stetig zunehmen", so Danny Hsu, Geschäftsführer des Bereichs Enterprise Platform Solutions bei MSI. „Dienstleister und Unternehmen benötigen Plattformen, die sich effizient skalieren lassen und gleichzeitig Leistung sowie betriebliche Flexibilität in Rechenzentrumsumgebungen der nächsten Generation gewährleisten."

Skalierbare Rechenplattformen für die Cloud-Infrastruktur Das Cloud-Plattform-Portfolio unterstützt Hyperscale- und Service-Provider-Bereitstellungen und bietet Flexibilität bei der Bereitstellung über 2U-4-Knoten-, 2U-2-Knoten- und ORv3-21-Zoll-Serverarchitekturen hinweg, wobei die Plattformen mit AMD EPYC™- und Intel® Xeon® 6-Prozessoren ausgestattet sind. Diese Plattformen optimieren die Rechendichte und die Effizienz auf Rack-Ebene bei groß angelegten Cloud-Workloads. Aufbauend auf der DC-MHS-Architektur (Data Center Modular Hardware System) verbessern die Plattformen die Wartungsfreundlichkeit und die Hardware-Interoperabilität, sodass Betreiber die Wartung optimieren und die betriebliche Komplexität in groß angelegten Bereitstellungen reduzieren können. Für Hyperscale-Umgebungen bietet MSI eine ORv3-konforme 21-Zoll-Plattform an, die für Open-Compute-Racks und 48-V-Rack-Stromversorgungsarchitekturen ausgelegt ist und eine verbesserte Rechendichte, Energieeffizienz sowie eine nahtlose Integration auf Rack-Ebene ermöglicht.

DerCD270-S3071-X4 ist eine 2U-Plattform mit 4 Knoten, die für Cloud-Bereitstellungen mit hoher Dichte konzipiert ist. Jeder Knoten unterstützt einen einzelnen Intel Xeon 6-Prozessor (bis zu 400 W TDP) mit 12 DDR5-DIMM-Steckplätzen über 12 Speicherkanäle sowie 3 frontseitige U.2-NVMe-Einschübe, was eine hohe Rechendichte und effiziente Skalierung für Workloads im Cloud-Maßstab ermöglicht.

KI-Plattformen für skalierbare Cloud-KI-Infrastrukturen NVIDIA-beschleunigte KI-Plattformen erweitern das Portfolio von groß angelegten Trainingsclustern bis hin zu lokalen KI-Entwicklungsumgebungen und umfassen einen 4U-GPU-Server, einen 2U-GPU-Server sowie eine KI-Entwicklungs-Workstation. Die für Cloud-Dienstleister und KI-Betreiber konzipierten Systeme kombinieren NVIDIA-GPUs, Speicherarchitekturen mit hoher Bandbreite, PCIe 5.0/6.0-Konnektivität und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, um den für KI-Workloads im Rechenzentrumsmaßstab erforderlichen Durchsatz und die erforderliche Skalierbarkeit zu liefern.

Der CG481-S6053 ist ein 4U-NVIDIA-MGX-Server mit zwei AMD EPYC™ 9005-Prozessoren, der bis zu 8 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPUs und 8 400-Gb-QSFP112-Netzwerkanschlüsse unterstützt. Mit PCIe 6.0-GPU-Konnektivität und Netzwerken mit hoher Bandbreite ist die Plattform für groß angelegte KI-Trainingscluster und Umgebungen zur Modelloptimierung optimiert.

Der CG290-S3063 ist ein 2U-NVIDIA-MGX-Server auf Basis von Intel Xeon 6-Prozessoren, der bis zu 4 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPUs unterstützt. Dank seiner ausgewogenen GPU-Dichte und kompakten Stellfläche eignet er sich hervorragend für skalierbare Inferenz- und verteilte KI-Bereitstellungen in Cloud- und Edge-Infrastrukturen.

Die XpertStation WS300, die auf der NVIDIA DGX Station-Architektur basiert, vervollständigt das Angebot. Sie integriert eine NVIDIA Grace-CPU in Kombination mit einer NVIDIA Blackwell Ultra-GPU und verfügt über einen 748 GB großen kohärenten Speicherpool sowie 2×400-GbE-Netzwerkfunktionen, die von NVIDIA ConnectX®-8 SuperNICs unterstützt werden. Das System ermöglicht es Entwicklern und KI-Teams, KI-Modelle lokal zu entwickeln, zu prototypisieren, zu optimieren und zu validieren, bevor Workloads auf einer KI-Infrastruktur im Produktionsmaßstab bereitgestellt werden.

Unternehmensserver für hybride Cloud-Infrastrukturen Für Hybrid-Cloud-Umgebungen konzipierte Unternehmensplattformen unterstützen den Einsatz in Unternehmensrechenzentren. Die Produktpalette umfasst 1U- und 2U-Systeme mit AMD EPYC 9005- und Intel Xeon 6-Prozessoren, die CPUs mit hoher Kernanzahl, DDR5-Speicher, PCIe 5.0-Erweiterung und NVMe-Speicher mit hoher Dichte kombinieren, um Virtualisierung, Datenbanken und Cloud-native Workloads zu unterstützen.

Der CX270-S5062 ist eine 2U-Dual-Socket-Intel-Xeon-6-Plattform, die 32 DDR5-DIMMs, flexible NVMe-Speicherkonfigurationen mit bis zu 24 frontseitigen U.2-NVMe-Laufwerken und 2 doppelt breite PCIe-5.0-GPUs unterstützt und damit eine hohe Rechenleistung und Speicherdichte für Virtualisierungs- und Unternehmensdatenbank-Workloads bietet.

Der CX271-S4056 (-HE SKU) ist eine 2U-Single-Socket-AMD-EPYC-9005-Plattform mit 24 DDR5-DIMMs, 2 doppelt breiten PCIe 5.0-GPUs und NVMe-Speicher, die eine hohe Speicherbandbreite und ausgewogene Leistung für Unternehmensanwendungen und Cloud-Infrastrukturdienste bietet.

Der CX171-S4056 ist eine 1U-AMD-EPYC-9005-Plattform, die 24 DDR5-DIMMs und bis zu 12 frontseitige NVMe-Laufwerke unterstützt und eine hohe Rechendichte für platzsparende Rechenzentrumsbereitstellungen ermöglicht.

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Cision

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