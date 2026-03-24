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Persistent ernennt Ruchi Kulhari zum Executive Vice President - Enterprise Strategy & Execution



24.03.2026 / 14:00 CET/CEST

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Stärkt die Umsetzung im Unternehmen, die Ausrichtung der Führung und die operative Strenge, während das Unternehmen seine nächste Wachstumsphase vorantreibt

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute die Ernennung von Ruchi Kulhari zum Executive Vice President - Enterprise Strategy & Execution bekannt.

Persistent Systems Logo

Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Persistent seine globalen Aktivitäten weiter ausbaut und seinen Fokus auf KI-gestützte, plattformbasierte Dienstleistungen vertieft. Diese Funktion ist darauf ausgerichtet, die Umsetzung im Unternehmen zu stärken, die Ausrichtung der Führung zu verbessern und die effektive Überführung der Strategie in Ergebnisse im gesamten Unternehmen zu unterstützen.

In dieser Funktion wird Ruchi eng mit dem CEO und dem Executive Leadership Team zusammenarbeiten, um die wichtigsten Prioritäten des Unternehmens voranzutreiben. Dabei arbeitet sie bereichs- und funktionsübergreifend, um strategische Prioritäten in klar definierte Initiativen mit messbaren Ergebnissen umzusetzen. Sie wird die Ausführungskadenz, Governance und Verantwortlichkeit im gesamten Unternehmen stärken und funktionsübergreifende Programme leiten, darunter die KI-gestützte Transformation und die Weiterentwicklung des Betriebsmodells. Darüber hinaus stärkt die Funktion die Abstimmung zwischen den Führungsteams, gewährleistet die konsequente Umsetzung von Schlüsselaufträgen und unterstützt die Abstimmung mit dem Vorstand, den Investoren und strategischen Partnern.

Ruchi verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte globale Führungserfahrung in den Bereichen Unternehmenstransformation, Organisationsstrategie und Personalwesen. Sie kommt von Unisys zu Persistent, wo sie als Senior Vice President und Chief Human Resources Officer tätig war. Zuvor hatte sie Führungspositionen bei Coforge, Infosys und EXL Services inne.

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Persistent

„Mit dem weiteren Wachstum von Persistent werden die exzellente Ausführung und die Ausrichtung der Führung immer wichtiger, um unsere wachsende Dynamik aufrechtzuerhalten.Ruchi bringt ein ausgeprägtes strategisches Urteilsvermögen und operative Strenge mit und verfügt über weitreichende Erfahrung bei der Durchführung unternehmensweiter Initiativen. Sie wird eng mit mir und dem Führungsteam zusammenarbeiten, um die Umsetzungsdisziplin zu stärken und sicherzustellen, dass unsere strategischen Prioritäten mit Klarheit, Geschwindigkeit und Verantwortlichkeit umgesetzt werden."

Ruchi Kulhari, Executive Vice President – Enterprise Strategy & Execution, Persistent

„Persistent befindet sich in einer aufregenden Wachstumsphase mit zunehmender Größe und globalen Möglichkeiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Sandeep und dem Führungsteam, um die Ausführung zu stärken, die Ausrichtung zu verbessern und die Umsetzung der strategischen Prioritäten des Unternehmens zu unterstützen."

Informationen zu Persistent

Persistent Systems (BSE: 533179 und NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 26.500 Mitarbeitenden in 18 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem im Dow Jones Sustainability World Index vertreten. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde außerdem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber in den USA für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des UN Global Compact hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Markenwertwachstum von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im „Brand Finance India 100"-Report 2025.

www.persistent.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

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Cision

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