EQS-News: RITFIT landet in Deutschland mit professionellen, kompakten Krafttrainingslösungen für das urbane Leben

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RITFIT landet in Deutschland mit professionellen, kompakten Krafttrainingslösungen für das urbane Leben



24.03.2026 / 15:50 CET/CEST

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DUESSELDORF, Deutschland, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- RITFIT, eine bahnbrechende US-Heimfitnessmarke und eine Plattform der RitFitness GmbH, die sich dafür einsetzt, Menschen mit qualitativ hochwertigen und leicht zugänglichen Geräten auszustatten, tritt offiziell in den deutschen Markt ein, einen der größten und professionellsten Fitnessmärkte in Europa.

Als Spezialist für kompakte, professionelle Kraftgeräte hat RITFIT Deutschland als strategischen Einstiegspunkt für die europäische Expansion im Jahr 2026 gewählt. Mit seiner ausgereiften Fitnesskultur und seinen strengen Standards bietet Deutschland das ideale Testfeld für technische Spitzenleistungen, Zuverlässigkeit und langfristigen Wert. Im Jahr 2024 verzeichnete das Land etwa 11,7 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios und 5,8 Milliarden Euro (6,88 Milliarden Dollar) an Brancheneinnahmen.

Die Markteinführung von RITFIT in Deutschland umfasst eine lokalisierte Online-Plattform, Präsentationen von realen Trainingsszenarien und Kooperationen mit Fitnessmessen (FIBO), städtischen Veranstaltungen und lokalen Sportvereinen sowie den lokalen Trainernetzwerken - ein integrierter Ansatz, um ein langfristiges Markteintrittsmodell zu etablieren, das auf Glaubwürdigkeit und nicht auf kurzfristige Werbeentwicklung setzt.

Die deutschen Verbraucher gehen sehr rational und professionell an Fitnessgeräte heran und stellen Haltbarkeit, reale Leistung und langfristige Funktionalität über flüchtige Trends oder auffälliges Marketing. Bei einer durchschnittlichen Wohnfläche von etwa 47 m² pro Kopf - deutlich weniger als in den USA (70 m²) - wird die Raumeffizienz zu einem entscheidenden Faktor bei Kaufentscheidungen.

Für RITFIT spielt dieses kompakte urbane Umfeld direkt auf die Kernkompetenzen der Marke an: multifunktionales Design und platzsparende Technik. Der deutsche Markt, der sich durch hohe Barrieren und Qualität auszeichnet, erfordert eine strenge Bewertung der Spezifikationen, der Stahlqualität, der strukturellen Integrität und der Sicherheit - genau die Art von "Engineering-First"-Markt, in dem sich RITFIT auszeichnet.

"Deutschland ist kein Trendmarkt, sondern ein Glaubwürdigkeitsmarkt", sagt Ashley, Marketing Specialist bei RITFIT. "Deutschland zu betreten bedeutet, eines der anspruchsvollsten Krafttrainingsumgebungen in Europa zu betreten. Wenn unsere Systeme hier Vertrauen gewinnen können, können sie überall Vertrauen gewinnen. Bei dieser Markteinführung geht es nicht um kurzfristige Expansion, sondern um den Aufbau langfristiger Legitimität in einem Markt, der technische Qualität, Raumeffizienz und echte Leistung schätzt."

Darüber hinaus gibt es in Deutschland etwa 85.000 bis 90.000 eingetragene Sportvereine mit insgesamt mehr als 27 Millionen Mitgliedern. Etwa jeder dritte Deutsche hat in seinem Leben schon einmal in einem Sportverein mitgewirkt, was das hohe Vertrauen in diese Trainingseinrichtungen unterstreicht.

Der strategische Markteintritt von RITFIT in Deutschland wird dazu beitragen, die Verbreitung von kompakten, fitnessstudiotauglichen Krafttrainingslösungen in ganz Europa voranzutreiben und den Verbrauchern professionelle, langlebige und an das städtische Leben angepasste Geräte zur Verfügung zu stellen.

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Cision

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