EQS-PVR: Westwing Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Westwing Group SE
Westwing Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
24.03.2026 / 15:17 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Westwing Group SE
|Straße, Hausnr.:
|Moosacher Straße 88
|PLZ:
|80809
|Ort:
|München
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900BN8B4KAHILIX84
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Freiwillige Gruppenmeldung mit ausgelöster Schwelle auf Ebene der Tochtergesellschaft
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): David Hathaway
Geburtsdatum: 02.12.1981
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|18.03.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|5,40 %
|0,00 %
|5,40 %
|19650000
|letzte Mitteilung
|5,002198625639 %
|0,00 %
|5,002198625639 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2N4H07
|33098
|1028617
|0,17 %
|5,23 %
|Summe
|1061715
|5,40 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|David Hathaway
|%
|%
|%
|Far View Capital Management, LLC
|5,23 %
|%
|5,23 %
|-
|%
|%
|%
|David Hathaway
|%
|%
|%
|Far View Partners GP, LLC
|%
|%
|%
|Far View Partners, LP
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|24.03.2026
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2297008 24.03.2026 CET/CEST
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