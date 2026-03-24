Erneuter Rückschlag erwartet

Die massive Zwischenerholung vom Montagmittag bleibt zunächst ein Strohfeuer in den Wirren des Iran-Kriegs. Am Dienstag zeichnet sich jedenfalls wieder ein deutlicher Rückschlag ab. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 22.632 Punkten und damit etwa 0,1 Prozent im Minus. Am Montag war der Dax mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht des US-Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social für Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und eine entsprechende Erholungsrally sorgte.

Wall Street ist im Plus

An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche".

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.208 + 1,38 Prozent S&P 500 6.581 + 1,15 Prozent Nasdaq 24.188 + 1,22 Prozent

Asiens Börsen erholen sich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nach der Verschiebung angedrohter Angriffe auf iranische Kraftwerke durch US-Präsident Donald Trump etwas von ihren Verlusten zum Wochenstart erholt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 52.184 + 1,30 Prozent Hang Seng 24.929 + 2,24 Prozent CSI 300 4.463 + 1,04 Prozent

Turbulenzen durch Krieg im Iran Ihr fragt, unsere Expertin antwortet 13.03.2026 · 18:00 Uhr · onvista

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,36 - 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,98 - 0.032 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,37 + 0.038 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 103,02 USD + 3,08 USD WTI 91,19 USD + 3,48 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT BECHTLE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 34 (38) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 420 (450) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT BASF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 55 (45) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT BRENNTAG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 57 (46) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT WACKER CHEMIE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 68 (59) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 36 (29) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 230 (290) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT SAP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 175 (260) EUR

- UBS HEBT OTTOBOCK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 74 EUR

- WDH/MORGAN STANLEY HEBT SALZGITTER AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERW); ZIEL 42,20 EUR

- WDH/MORGAN STANLEY HEBT THYSSENKRUPP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERW); ZIEL 8,30 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT UMICORE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 17,20 (16) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT AKZO NOBEL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 55 (68) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT GIVAUDAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3000 (3750) CHF

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 80 (77) CHF - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 270 (275) DKK - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 31 (34) EUR - 'HOLD'

- MORGAN STANLEY SENKT TELEPERFORMANCE AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- UBS HEBT COLOPLAST AUF 'BUY' - ZIEL 530 DKK

Termine Unternehmen

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen

10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München

DEU: HUK Coburg, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26

07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26

(mit Material von dpa-AFX)