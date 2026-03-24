Erneuter Rückschlag erwartet
Die massive Zwischenerholung vom Montagmittag bleibt zunächst ein Strohfeuer in den Wirren des Iran-Kriegs. Am Dienstag zeichnet sich jedenfalls wieder ein deutlicher Rückschlag ab. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 22.632 Punkten und damit etwa 0,1 Prozent im Minus. Am Montag war der Dax mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht des US-Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social für Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und eine entsprechende Erholungsrally sorgte.
Wall Street ist im Plus
An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche".
Asiens Börsen erholen sich
In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nach der Verschiebung angedrohter Angriffe auf iranische Kraftwerke durch US-Präsident Donald Trump etwas von ihren Verlusten zum Wochenstart erholt.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|52.184
|+ 1,30 Prozent
|Hang Seng
|24.929
|+ 2,24 Prozent
|CSI 300
|4.463
|+ 1,04 Prozent
Renten
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|125,36
|- 0,07 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,98
|- 0.032 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,37
|+ 0.038 Prozentpunkte
Devisen
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1583
|- 0,26 Prozent
|Dollar in Yen
|158,66
|+ 0,14 Prozent
|Euro in Yen
|183,78
|- 0,12 Prozent
Rohöl
Umstufungen von Aktien
- BERENBERG HEBT BECHTLE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 34 (38) EUR
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 420 (450) EUR - 'BUY'
- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT BASF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 55 (45) EUR
- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT BRENNTAG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 57 (46) EUR
- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT WACKER CHEMIE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 68 (59) EUR
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 36 (29) EUR - 'HOLD'
- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 230 (290) EUR - 'BUY'
- JPMORGAN SENKT SAP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 175 (260) EUR
- UBS HEBT OTTOBOCK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 74 EUR
- WDH/MORGAN STANLEY HEBT SALZGITTER AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERW); ZIEL 42,20 EUR
- WDH/MORGAN STANLEY HEBT THYSSENKRUPP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERW); ZIEL 8,30 EUR
- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT UMICORE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 17,20 (16) EUR
- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT AKZO NOBEL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 55 (68) EUR
- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT GIVAUDAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3000 (3750) CHF
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 80 (77) CHF - 'HOLD'
- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 270 (275) DKK - 'HOLD'
- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 31 (34) EUR - 'HOLD'
- MORGAN STANLEY SENKT TELEPERFORMANCE AUF 'EQUAL-WEIGHT'
- UBS HEBT COLOPLAST AUF 'BUY' - ZIEL 530 DKK
Termine Unternehmen
07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall)
07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht
08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen
08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen
10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München
DEU: HUK Coburg, Jahreszahlen
Termine Konjunktur
00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26
07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26
(mit Material von dpa-AFX)
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