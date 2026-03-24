Vorbörse 24.03.2026

Erneuter Rückschlag erwartet

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Die massive Zwischenerholung vom Montagmittag bleibt zunächst ein Strohfeuer in den Wirren des Iran-Kriegs. Am Dienstag zeichnet sich jedenfalls wieder ein deutlicher Rückschlag ab. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 22.632 Punkten und damit etwa 0,1 Prozent im Minus. Am Montag war der Dax mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht des US-Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social für Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und eine entsprechende Erholungsrally sorgte.

Wall Street ist im Plus

An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Iran-Kriegs für Gewinne gesorgt. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche".

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.208+ 1,38 Prozent
S&P 5006.581+ 1,15 Prozent
Nasdaq 24.188+ 1,22 Prozent

Asiens Börsen erholen sich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nach der Verschiebung angedrohter Angriffe auf iranische Kraftwerke durch US-Präsident Donald Trump etwas von ihren Verlusten zum Wochenstart erholt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22552.184+ 1,30 Prozent
Hang Seng24.929+ 2,24 Prozent
CSI 3004.463+ 1,04 Prozent
Turbulenzen durch Krieg im Iran
Ihr fragt, unsere Expertin antwortet13.03.2026 · 18:00 Uhr · onvista
Nadine Heemann vom Family Office "Nahe.Invest"

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,36- 0,07 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,98- 0.032 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,37+ 0.038 Prozentpunkte
US-Anleihen: Kursgewinne - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegsgestern · 17:28 Uhr · dpa-AFX

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1583- 0,26 Prozent
Dollar in Yen158,66+ 0,14 Prozent
Euro in Yen183,78- 0,12 Prozent
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26.02.2026 · 08:00 Uhr · onvista
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot

Rohöl

SortePreisVeränderung
Brent103,02 USD+ 3,08 USD
WTI91,19 USD+ 3,48 USD
Märkte drehen ins Plus
Trumps Rückzieher befeuert Börsen und lässt Ölpreis sinkengestern · 13:06 Uhr · Reuters
Trumps Rückzieher befeuert Börsen und lässt Ölpreis sinken

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT BECHTLE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 34 (38) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 420 (450) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT BASF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 55 (45) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT BRENNTAG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 57 (46) EUR

Aktien direkt über onvista handeln

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT WACKER CHEMIE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 68 (59) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 36 (29) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 230 (290) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT SAP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 175 (260) EUR

- UBS HEBT OTTOBOCK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 74 EUR

- WDH/MORGAN STANLEY HEBT SALZGITTER AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERW); ZIEL 42,20 EUR

- WDH/MORGAN STANLEY HEBT THYSSENKRUPP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERW); ZIEL 8,30 EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT UMICORE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 17,20 (16) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT AKZO NOBEL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 55 (68) EUR

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT GIVAUDAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3000 (3750) CHF

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 80 (77) CHF - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 270 (275) DKK - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 31 (34) EUR - 'HOLD'

- MORGAN STANLEY SENKT TELEPERFORMANCE AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- UBS HEBT COLOPLAST AUF 'BUY' - ZIEL 530 DKK

Termine Unternehmen

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen

10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München

DEU: HUK Coburg, Jahreszahlen

Termine Konjunktur 

00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26

07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
D
Dow Jones
SAP
S
S&P 500
U
US Tech 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
Nikkei
Novo Nordisk
Deutsche Bank
N
NASDAQ 100
BASF
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Thyssenkrupp
Bechtle
Ö
Ölpreis WTI
Nestlé
MTU Aero Engines
Wacker Chemie
Ottobock
Brenntag
Salzgitter
UBS
JP Morgan
Renault
Umicore
INDUS Holding
Dow
Coloplast
Givaudan
H
Hang Seng
Drägerwerk
Euro / Yen (Yenkurs)
D
DAX (Kursindex)
Morgan Stanley
$
US Dollar/Japanischer Yen
X
X-DAX
NASDAQ
Akzo Nobel
Kingfisher
ACEA
Bellway
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 20.03.2026
Dax startet Stabilisierungsversuch - Feiertag in Japan20. März · onvista
Dax startet Stabilisierungsversuch - Feiertag in Japan
Vorbörse 19.03.2026
Dax startet nach Nahost-Eskalation schwächer19. März · onvista
Dax startet nach Nahost-Eskalation schwächer
Vorbörse 18.03.2026
Dax startet positiv in den Handel - Ölpreis sinkt18. März · onvista
Dax startet positiv in den Handel - Ölpreis sinkt
Vorbörse 23.03.2026
Aktien, Anleihen, Gold: Märkte vor Xetra-Eröffnung im Minusgestern, 07:04 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Märkte in Turbulenzen
Fürs Absichern ist es längst zu spätgestern, 10:41 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
Alle Premium-News