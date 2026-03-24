EU und Australien unterzeichnen Handelsabkommen - Zölle fallen

- von Renju Jose

Sydney, ⁠24. Mrz (Reuters) - Die Europäische Union und Australien haben nach achtjährigen Verhandlungen ein umfassendes Handelsabkommen besiegelt. Es sieht das Abschaffen von mehr als 99 Prozent der Zölle auf EU-Exporte nach Australien vor, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Für europäische Unternehmen bedeutet dies eine jährliche Ersparnis von einer Milliarde Euro an Zollgebühren. Das Abkommen senkt zudem Zölle auf Importe kritischer Mineralien und verringert damit die Abhängigkeit von China bei diesen Rohstoffen. EU-Kommissionspräsidentin ‌Ursula von der Leyen und der australische Premierminister Anthony Albanese unterzeichneten die Vereinbarung in Canberra.

"Die EU und Australien mögen geografisch weit voneinander entfernt sein, aber wir könnten uns nicht näher sein, was unsere Sicht auf die Welt angeht", erklärte von der Leyen. "Mit ⁠diesen dynamischen neuen Partnerschaften ⁠in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung und Handel rücken wir noch enger zusammen."

Das Abkommen spiegelt die Bemühungen der EU wider, ihre Exportmärkte breiter aufzustellen und sich weniger von China abhängig zu machen. Die Regierung in Peking hatte zuletzt Exportkontrollen für einige wichtige Rohstoffe verhängt. "Sowohl für Europa als auch für Australien ist der richtige Umgang mit China eine strategische Notwendigkeit", sagte von der Leyen im australischen Parlament. "Wir dürfen bei solch entscheidenden Rohstoffen nicht von einem einzigen Lieferanten übermäßig abhängig sein, und genau deshalb brauchen wir einander." Der Pakt ist Teil eines ‌wachsenden Engagements der EU im indopazifischen Raum, nachdem sie bereits Handelsabkommen mit Indonesien ‌und Indien geschlossen hat.

Der australische Regierungschef Albanese bezifferte den wirtschaftlichen Nutzen für sein Land auf jährlich etwa sieben Milliarden US-Dollar. Das Abschaffen fast aller Einfuhrzölle auf australische kritische Mineralien in die EU werde helfen, die globalen Lieferketten zu stabilisieren.

KNACKPUNKT FLEISCHIMPORTE - KRITIK VON AUSTRALIENS BAUERN

Die EU-Kommission erwartet, dass die Gesamtexporte nach ⁠Australien innerhalb der nächsten zehn Jahre um bis zu 33 Prozent steigen könnten. Im Dienstleistungssektor erhält die EU erweiterten Zugang für Telekommunikation ‌und Finanzdienstleistungen. Australische Zölle auf Wein, Sekt, Obst, Gemüse und Schokolade entfallen ⁠sofort, auf Käse über drei Jahre. Für Rindfleisch öffnet die EU zwei Zollkontingente von insgesamt 30.600 Tonnen, von denen rund 55 Prozent zollfrei eingeführt werden dürfen.

Dies war einer der Hauptstreitpunkte, an denen die Verhandlungen 2023 gescheitert waren. "Die australischen Landwirte sind äußerst enttäuscht, dass die Verhandlungen (...) ohne kommerziell bedeutende Fortschritte beim Marktzugang für die Landwirtschaft abgeschlossen wurden", erklärte der Präsident des ‌nationalen Bauernverbandes, Hamish McIntyre.

"KLARES ZEICHEN GEGEN PROTEKTIONISTISCHE TENDENZEN"

Die deutsche Wirtschaft hat wiederholt ⁠betont, wie wichtig das Abkommen sei. Der Außenhandelsverband BGA ⁠spricht von einem Signal für wirtschaftliche Vernunft und strategisches Denken. "Beide Seiten setzen damit bewusst auf mehr Wachstum, engere Zusammenarbeit und Stabilität in einem zunehmend unsicheren globalen Umfeld – und zugleich ein klares Zeichen für offenen Handel und gegen protektionistische Tendenzen", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. "Mit 23 der 37 von der EU-Kommission als kritisch eingestuften Rohstoffen kann Australien eine Schlüsselrolle im Aufbau resilienter Lieferketten für Batterien, erneuerbare Energien, Digitalisierung und Sicherheit spielen", erklärte jüngst auch der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier. "Zudem bietet der Aufbau lokaler Produktionsanlagen neue Exportchancen deutscher Bergbau- und Anlagentechnik."

Die Verhandlungen zwischen Australien und der EU hatten 2018 begonnen. Frühere Gespräche waren 2023 vor allem wegen Meinungsverschiedenheiten über EU-Quoten für Fleischimporte gescheitert. EU-Firmen exportierten 2025 Waren im Wert von 37 Milliarden Euro nach Australien sowie Dienstleistungen für 28 ⁠Milliarden Euro im Jahr 2023. Die EU war 2024 Australiens drittgrößter Handelspartner und zweitgrößte Quelle für Auslandsinvestitionen.

(Bericht von Renju Jose. Geschrieben von Klaus Lauer und Isabelle Noack, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)