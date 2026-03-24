Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.03.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
CTS EventimBericht Geschäftsjahr 2025
DRAGANFLYBericht Geschäftsjahr 2025
DrägerwerkBericht Geschäftsjahr 2025
Elemental Altus RoyaltiesBericht Geschäftsjahr 2025
FevertreeBericht Geschäftsjahr 2025
GameStopBericht Geschäftsjahr 2025
Hesai Group (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2025
INDUS HoldingBericht Geschäftsjahr 2025
INFICONBericht Geschäftsjahr 2025
Integra ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
Newron PharmaceuticalsBericht Geschäftsjahr 2025
Sprott Physical Silver TrustBericht Geschäftsjahr 2025
WH GroupBericht Geschäftsjahr 2025
WuXi Biologics (Cayman)Bericht Geschäftsjahr 2025
XiaomiBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Xiaomi
CTS Eventim
GameStop
INDUS Holding
Drägerwerk
Newron Pharmaceuticals
Sprott Physical Silver Trust
DRAGANFLY
WuXi Biologics (Cayman)
Integra Resources
Hesai Group (ADR)
Fevertree
Elemental Altus Royalties
INFICON
WH Group

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