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Glarner Kantonalbank veröffentlicht Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2025



24.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Gemäss Art. 53 KR

Glarus, 24. März 2026 – Die Glarner Kantonalbank hat heute ihren Geschäftsbericht und ihren Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht. Die Berichte enthalten umfassende Informationen über finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte des Geschäftsjahrs 2025 und sind ab sofort online verfügbar.

Der Geschäftsbericht 2025 der Glarner Kantonalbank beinhaltet den Aktionärsbrief, den Lage- und Finanzbericht sowie eine ausführliche Berichterstattung zur Unternehmensführung (Corporate Governance). Zudem erhalten die Leserinnen und Leser Einblicke in die Geschäftstätigkeit, die unternehmerische Verantwortung, die strategische Ausrichtung sowie Informationen rund um die Mitarbeitenden und die wichtigsten Kennzahlen. Der Geschäftsbericht mit Offenlegungsbericht 2025 steht unter glkb.ch/geschaeftsbericht zum Download bereit.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 der Glarner Kantonalbank wurde auf Basis der Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt und legt das Nachhaltigkeitsmanagement sowie die Nachhaltigkeitsbemühungen der Glarner Kantonalbank offen. Der Bericht ist unter glkb.ch/nachhaltigkeitsbericht zu finden.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 24. April 2026, den im Geschäftsbericht enthaltenen Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank sowie den Nachhaltigkeitsbericht zu genehmigen.

Alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Glarner Kantonalbank erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung den Aktionärsbrief zugestellt, in dem ebenfalls auf die beiden publizierten Berichte verwiesen wird.

Kontakt:

Shana Spichtig

PR- & Kommunikationsverantwortliche

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 72 75

E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG Hauptstrasse 21 8750 Glarus Schweiz Telefon: 0844 773 773 E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch ISIN: CH0189396655 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2296370

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