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HUBER+SUHNER und Aurora Networks unterstützen Vodafone bei der Entwicklung eines Kabelnetzwerks der nächsten Generation



24.03.2026 / 08:30 CET/CEST





24.03.2026

HUBER+SUHNER und Aurora Networks, ein Geschäftsbereich von Vistance Networks, arbeiten gemeinsam an einer Remote PHY-Lösung der nächsten Generation, welche Multi-Gigabit-Dienste, Zukunftssicherheit und die nachhaltige Erweiterung des Kabelnetzwerks von Vodafone umfassen wird.

Die beiden Technologieunternehmen werden Vodafone, einen führenden globalen Anbieter von Telekommunikationsdiensten, bei der Einführung verbesserter, praxiserprobter und innovativer Technologien in den Bereichen Distributed Access Architecture (DAA) und virtuelles Cable Model Termination System (vCMTS) unterstützen.



DAA modernisiert Kabelnetze, indem die bestehende Hybrid-Fiber-Coax (HFC)-Infrastruktur optimiert wird, und verbessert die Internetgeschwindigkeit und -zuverlässigkeit durch die Teilverlagerung der Paketverarbeitung näher zum Nutzer. Dies führt zu reibungsloseren und schnelleren Online-Interaktionen mit höheren Datenraten und geringerer Latenz.



Diese neueste Technologie bietet hervorragende Möglichkeiten zur Skalierung und Aufrüstung sowie einen vereinfachten Migrationspfad mit niedrigeren Betriebskosten, und ermöglicht so den Abonnenten eine nahtlosere und erweiterte Konnektivität mit all ihren Vorteilen.



„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Aurora Networks und HUBER+SUHNER“, sagt Michael Rabes, Director of Fixed Access Engineering bei Vodafone Deutschland. „Die Zusammenarbeit mit Aurora Networks und HUBER+SUHNER ist langfristig ausgelegt und fördert zukünftige Kooperationen. Die DAA- und vCMTS-Technologien kommen im Live-Netzwerk zum Einsatz. Dank unserer gemeinsamen Bemühungen kann Vodafone ihren Kunden heute und in Zukunft ein zuverlässiges und hochwertiges Nutzererlebnis bieten.“



Aurora Networks, ein globaler Marktführer im Bereich Netzwerkkonnektivität, bringt in diese Partnerschaft die virtuellen CMTS- (vCCAP Evo™) und QAM-Videolösungen ein. Darüber hinaus ist Aurora Networks der führende End-to-End-DAA-Systemintegrator und nutzt seine umfassenden Kenntnisse bei der Einführung und Migration von HFC- zu DAA-Netzwerken.



Die vCCAP Evo- und QAM-Videolösungen von Aurora Networks bieten einen agilen, flexiblen und effizienten Ansatz zur Einführung neuer Netzwerkdienste im Kabelnetz von Vodafone, die eine viel höhere Dichte und Kapazität bietet als hardwarebasierte Plattformen. Das System übernimmt die zentrale, automatisierte Bereitstellung, Konfiguration und Überwachung von DAA-Geräten im gesamten Netzwerk. Dank Einsatz von handelsüblichen Standardservern (COTS) für die vCCAP Evo und QAM-Videolösungen von Aurora Networks profitiert Vodafone von reduzierten Platzanforderungen sowie Energie- und Kosteneinsparungen in der Kopfstelle.



„Wir freuen uns, Vodafone in der wachsenden Gruppe globaler Betreiber willkommen zu heissen, die vCCAP Evo übernommen haben“, sagt Guy Sucharczuk, SVP & Präsident Access Network Solutions, Aurora Networks. „vCCAP Evo wird es Vodafone ermöglichen, die Netzwerkleistung erheblich zu optimieren, Multi-Gigabit-Dienste für Abonnenten bereitzustellen und erhebliche Energie- und Kosteneinsparungen an den Kopfstellen zu realisieren. Durch die Wahl von Aurora Networks als End-to-End-DAA-Lösungsanbieter wird Vodafone von der umfangreichen und vielfältigen Expertise unseres Professional Services-Teams profitieren, das Netzbetreibern seit mehr als zwei Jahrzehnten dabei unterstützt, ihre Netzwerke zu konzipieren, bereitzustellen, zu erweitern und weiterzuentwickeln.“



HUBER+SUHNER, ein globaler Anbieter von innovativen und qualitativ hochwertigen Konnektivitätslösungen, wird Vodafone mit Remote PHY-Lösungen der nächsten Generation ausstatten. Die Systeme unterstützen vollständige softwareseitige Interoperabilität und tragen damit zur Weiterentwicklung und Skalierung der modernen HFC-Netzarchitektur von Vodafone bei.



„Diese Partnerschaft ist eine wichtige Fortsetzung unserer Rolle als Lösungsanbieter für Kabelnetze bei Vodafone“, sagt Jürgen Walter, COO Segment Kommunikation, HUBER+SUHNER. „Über die vergangenen Jahrzehnte haben zahlreiche analoge optische und Hochfrequenz-Technologielösungen von HUBER+SUHNER die Weiterentwicklung des Kabelnetzes von Vodafone unterstützt. Wir freuen uns darauf, unser tiefes und gewachsenes Know-how einzubringen, um die Qualität und Leistungsfähigkeit des Kabelnetzes für die Kunden von Vodafone in Deutschland weiter zu steigern.“



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